فيسبوك يلغي الميزات ضعيفة الإقبال

شعبان بلال (القاهرة)

قرر تطبيق فيسبوك إيقاف بعض الخدمات التي كان يقدمها للمستخدمين، وذلك بسبب ضعف الإقبال عليها، ومنها خدمة تتبع الموقع في الوقت الفعلي، وميزة الأصدقاء المتواجدين حولك، وتنبيهات الطقس وسجل موقع المستخدم، إضافة إلى تتبع موقعك أثناء عدم استخدام التطبيق.

ويسري التنفيذ بدءا من يوم 31 مايو المقبل، وبحسب تقرير نشره موقع theverge فإن فيسبوك أرجعت إلغاء تلك الميزات إلى ضعف إقبال المستخدمين عليها، وعدم نجاحها في لفت أنظارهم، وأكدت الشركة مسح جميع البيانات المجمّعة عن المستخدمين جراء استخدامهم تلك الخدمات بشكل نهائي في أغسطس المقبل.

وأشار التقرير إلى أن فيسبوك لم ينجح في نشر تلك الخدمات بين المستخدمين في ظل سيطرة تطبيقات أخرى على خدمات شبيهة من بينها سناب شات، لكن على الرغم من إلغاء تلك الميزات إلا أن فيسبوك سيستمر في جمع البيانات الأخرى بطريقة طبيعية، لاستخدامها في توجيه الإعلانات للمستخدمين بما يتماشى مع سياسة جمع البيانات الخاصة بفيسبوك.

وكان فيسبوك قد سمح للمستخدمين بإمكانية إيقاف تتبع التطبيق لمواقعهم في حالة عدم استخدامه، عقب تقارير أشارت لخطورة تلك الميزة على خصوصية المستخدمين، وذلك في العام 2019.