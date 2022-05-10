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وليد الشامي.. «الكائن الخيالي»
وليد الشامي.. «الكائن الخيالي»
10 مايو 2022 14:42

مراد اليوسف (دبي)
يستعد وليد الشامي لطرح عمل غنائي جديد، يحمل عنوان «الكائن الخيالي» من اللون الغنائي العراقي خلال اليومين القادمين من من خلال فيديو ممنتج في «يوتيوب»، وعبر الإذاعات الخليجية والعربية، وهي أغنية منفردة تحمل أجواء الصيف في التوزيع الموسيقي والإيقاع العراقي، وتعاون في الألحان مع الفنان نور الزين، وكلمات الشاعر حيدر الأسير، وتوزيع المايسترو حسام كامل.
وكان آخر إصدارات وليد الشامي بعنوان «الوقت محسوب»، وهي من اللون الغنائي الخليجي، كلمات الشاعر سلطان بن سهيل والحان أدهم و توزيع سيروس، وحققت مليون ومئة ألف مشاهدة.

وليد الشامي
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