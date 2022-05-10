الموت يغيب الصحافي المصري عزت السعدني

شعبان بلال (القاهرة)

توفي الكاتب الصحافي المصري عزت السعدني مؤسس مجلة علاء الدين، وكتب حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية، عبر حسابه على فيس بوك: الحبيب الغالي معلم الأجيال الأستاذ عزت السعدني القامة الصحفية النادرة فى ذمة الله، دعواتكم له بالرحمة".

وكان السعدني أول رئيس تحرير لمجلة "علاء الدين" أحد إصدارات مؤسسة الأهرام، وهي مجلة أسبوعية تهتم بالتربية والعلوم والفنون والرسوم للطفل، وصدر عددها الأول في 15 يوليو 1993، برئاسة تحرير السعدني، وهو أيضا ابن عم الممثل المصري الشهير صلاح السعدني والكاتب الساخر الراحل محمود السعدني.

وللسعدني العديد من المؤلفات منها: "إعلان موت الحب ـ نساء بلا شاطئ ــ الشيطان يسكن المدينة ـ المقامات السعدنية في الحياة المصرية ـ سفر العشاق ــ 100 سنة سينما ــ خطوات الإنسان المصري على أرض مصر ـ هل هو يوحنا المعمدان ـ هي تسبق الشيطان بخطوة ـ عالم بلا رجال - عالم بلا نساء".