دخلت للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة

كشف فريد جلال محامى أسرة مارينا صلاح "ضحية الإهمال الطبي" عن تفاصيل المأساة التى تعرضت لها مارينا، وقال خلال التغطية الخاصة لتلفزيون اليوم السابع حول وفاة مارينا صلاح بسبب الإهمال الطبي "أنا محامى الأسرة وقريب زوج مارينا، وهو اتصل بيا يوم الأحد الساعة 2 ونص ظهراً، قالى الحقني مارينا بتموت، أنا ساكن قريب من المستشفى، رحت لقيته كان واقف فى الشارع بيصرخ قالي مارينا بتموت، دخلت جوه لقيت المستشفى، لقيت الدنيا مقلوبة وقافلين الباب من جوا".

وتابع محامى أسرة مارينا صلاح "دخلوني وقالولي هي كويسة ومعرفتش أوصل لحاجة أو أفهم حاجة منهم، خرجت لجوزها رامز، حكالي أن مارينا دخلت تكشف على عينها كان عندها احمرار شديد، الدكتورة طلبت أشعة صبغة، وتم عمل الأشعة لها دون تحاليل مسبقة أو اختبار، حصل لمارينا مضاعفات من الدقائق الاولى، خرجت قالت لجوزها الحقنى انا بموت، جوزها رامز فضل يطلب المساعدة ويصرخ".

ويكمل محامى مارينا " الحالة ساءت لأن المضاعفات اللى بتحصل بتحصل سريعة، كان رامز جوزها بيشد الدكتور بيقوله أجرى بسرعة شوف ارينا ملها، دخل يحاول ينقذها لكن كان الوقت عدى، معرفوش ينقذوها القلب وقف وأجهزة الجسم كلها وقفت، كمان مكنش فيه رعاية مركزة فى المستشفى وده اللى أدى لوفاتها، قالوا هينقلوها مستشفى تانية، راحت مستشفى الكهربا فضلت فى العناية يوم والدكاترة قالو الوضع صعب وفعلا توفت، بعده توجهنا لقسم النزهة عملنا بلاغا فى مستشفى العيون، وكانت كل الجهات متعاونة معانا".