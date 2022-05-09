استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2022.. مَن الأفضل؟

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بعد منافسة قوية لعدد كبير من الأعمال الدرامية التي عُرضت في شهر رمضان هذا العام، حققت بعض المسلسلات المحلية والخليجية والعربية نجاحاً وصدى كبيرين، ونالت نسب مشاهدة عالية وردود أفعال إيجابية خصوصاً مع المضمون القوي والقصص المتنوعة والقضايا المختلفة التي استعرضتها، إلى جانب الأداء المميز لنخبة من نجوم التمثيل الذين حققوا تفرداً في «الماراثون الرمضاني». وفي استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2022، الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» وشارك فيه ما يزيد على 23 ألف شخص، خرجت بنتائج حول الأفضل في هذا الموسم بعد تصفية كل الفئات التي حسمها الجمهور، وكان صاحب الفضل في اختيار الأعمال المميزة والممثلين المبدعين والبرامج التي نالت إشادات المشاهدين.

دراما محلية

عن فئة الدراما المحلية.. تصدر مسلسل «ساعي البريد» الذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات» وتطبيق ADtv المركز الأول بنسبة 57%، ولعب بطولته كل من جابر نغموش، خليل الرميثي وجمعة علي. فيما حصد المركز الثاني مسلسل «عالي المقام»، بنسبة 43%، ولعب بطولته كل من فاطمة الحوسني ومرعي الحليان.

أفضل ممثل إماراتي

خلال شهر رمضان نال كل من الممثلين الإماراتيين جابر نغموش وحبيب غلوم، إشادات الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تميزهما في دراما رمضان لهذا العام. وبعد منافسة كبيرة بينهما، ذهب لقب «أفضل ممثل» إلى جابر نغموش بنسبة 57% عن دوره «نيوتن» في مسلسل «ساعي البريد»، فيما نال غلوم نسبة 25% عن دوريه في مسلسلي «الزقوم» و«سنوات الجريش»، وحصد الممثل جمعة علي نسبة 18% من الأصوات.

أفضل ممثلة إماراتية

اختار الجمهور لقب «أفضل ممثلة إماراتية» للممثلة ميثاء محمد التي نالت نسبة 44% عن دورها في مسلسل «ساعي البريد»، بعد منافسة قوية مع فاطمة الحوسني التي نالت نسبة 29%، وأمل محمد التي حصدت نسبة 25%.

الدراما الخليجية

على صعيد الأعمال الخليجية، تصدر مسلسل «من شارع الهرم إلى..» للممثلة هدى حسين المركز الأول بنسبة 71%، فيما نال مسلسل «أمينة حاف 2» لإلهام الفضالة المركز الثاني بنسبة 29%.

أفضل ممثل خليجي

بعد منافسة قوية بينهما، منح الجمهور لقب «أفضل ممثل خليجي» مناصفة بين الممثل جاسم النبهان عن أدواره في مسلسلات «محمد علي رود 2» و«كيد الحريم» و«دحباش» و«حبي الباهر»، وناصر القصبي عن دوره في مسلسل «العاصوف» بنسبة 50% لكل منهما.

أفضل ممثلة خليجية

ذهب لقب «أفضل ممثلة خليجية» للممثلة هدى حسين عن دورها البارز والمتميز في مسلسل «من شارع الهرم إلى..»، حيث حصدت المركز الأول وبجدارة بنسبة تصويت 81%، فيما نالت ليلى عبد الله نسبة 19%.

الأعمال العربية

حصد مسلسل «الاختيار 3»، لقب «أفضل مسلسل عربي اجتماعي تراجيدي» بنسبة 61%، بعد منافسة قوية مع مسلسل «توبة» الذي احتل المركز الثاني بنسبة 24%. فيما ذهب المركز الثالث لمسلسل «فاتن أمل حربي» بنسبة 15%.

أفضل مسلسل كوميدي

تصدر مسلسل «الكبير أوي» لأحمد مكي، المركز الأول عن فئة أفضل مسلسل عربي كوميدي، بنسبة تصويت 61%، فيما نال المركز الثاني مسلسل «مكتوب عليا» لأكرم حسني بنسبة 39%.

أفضل ممثل عربي

اختار الجمهور أحمد السقا «أفضل ممثل عربي» في رمضان هذا العام عن دوره في مسلسل «الاختيار 3» بنسبة 33%، ونال أحمد مكي نسبة 16% عن دوره في «الكبير أوي»، وحصد ياسر جلال نسبة 14% عن دوره في «الاختيار 3».

أفضل ممثلة عربية

نالت يسرا لقب «أفضل ممثلة عربية» وبجدارة عن دورها في مسلسل «أحلام سعيدة» بنسبة 49%، بعد منافسة مع مي عز الدين عن دورها في مسلسل «جزيرة غمام» التي حصدت نسبة تصويت 30%. فيما حصدت نيللي كريم نسبة 21% عن دورها في مسلسل «فاتن أمل حربي».

أفضل برنامج

تصدر «قلبي اطمأن» لقب «أفضل برنامج»، بنسبة 72%، وحل ثانياً برنامج «الشارة» الذي نال نسبة 28% من الأصوات.