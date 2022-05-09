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الكلاب تداوم مع أصحابها في كندا
الكلاب تداوم مع أصحابها في كندا
10 مايو 2022 02:08

أوتاوا (أ ف ب)

تتجوّل دايزي، وهي كلبة من نوع لابرادور شقراء، بحثاً عن شيء تأكله أو غرض تلعب به، داخل مكاتب شركة «تانغستن كولابراتيف» التي تسمح لموظفيها الذين عملوا من منازلهم خلال جائحة كوفيد-19، بإحضار كلابهم وحيواناتهم الأليفة إلى مكاتبها، وإلى جانبها، يقترب ديلايلاه، وهو كلب صيد ذو أذنين طويلتين متدليتين، سعياً إلى الحصول على بعض الاهتمام. ويقول رئيس الشركة بيل ديكي إنّ «العلاقة بين الكلب وصاحبه تتطوّر في المنزل، وعندما يعود الشخص إلى مكان عمله عليه أن يتركه يجول وحده في المنزل، وهذا ظلم للحيوان»، ويقول 18% من الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً إنّهم سيتركون عملهم في حال رفضت الشركة التي يعملون فيها إحضار كلابهم إلى مكاتبها.

كندا
الكلاب
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