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السلفادور تحتفي بـ«الزهور والنخيل»
السلفادور تحتفي بـ«الزهور والنخيل»
10 مايو 2022 02:08

خلال عطلة أول أسبوع من مايو توجّه المئات من أهالي السلفادور إلى مدينة بانشيمالكو لحضور مهرجان الزهور والنخيل، الذي يتزامن مع موسم الأمطار، لتصبح المدينة أكثر إشراقاً بطقوس موكب الزهور والنخيل الذي يحتفي بأيقونة السيدة العذراء مريم، وتكريماً لقدسيتها يزيّن أهالي المدينة وزوارها نخيل جوز الهند بالورود متعددة الألوان، كما يشهد المهرجان عروض الرقصات المحلية والموسيقى الحية، وإطلاق البالونات وحرق البارود وفن الطهي المحلي، والعديد من الأنشطة الأخرى، ويعد هذا المهرجان الملون أحد أكثر الاحتفالات تمثيلاً للفلكلور السلفادوري، وامتزاج الثقافة الإسبانية بالثقافة المحلية من خلال الزخارف والألوان والتقاليد.

المصدر: وكالات
مهرجان الزهور
السلفادور
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