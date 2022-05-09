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«دكتور ستراينج» يتصدر شباك التذاكر
«دكتور ستراينج» يتصدر شباك التذاكر
10 مايو 2022 02:08

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تربع فيلم «دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس أوف مادنس» على عرش شباك التذاكر في الأيام الثلاثة الأولى التي تلت إطلاق عروضه، وحقق إيرادات 185 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد، والفيلم تتمة لمغامرات الساحر ذي العباءة الحمراء ويؤدي دور بطل «مارفل» الخارق فيه الممثل البريطاني بنديكت كامبرباتش، ويحقق «دكتور ستراينج» المرتبة الثانية بين الأفلام التي حققت الإيرادات الأعلى فور انطلاقها منذ بداية الجائحة، بعد «سبايدر-مان: نو واي هوم» الذي حصد 260 مليون دولار عام 2021، ليؤكد نجاح «دكتور ستراينج» أن شبابيك التذاكر طوت صفحة الجائحة، وبدأت تستعيد عافيتها.

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