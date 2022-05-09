«يوسا» يقاوم «كورونا» بالكتابة

بوينوس آيرس (أ ف ب)

واصل الكاتب البيروفي الإسباني ماريو فارغاس يوسا (86 عاماً) الكتابة رغم إدخاله المستشفى قبل أسبوعين في مدريد جراء مضاعفات إصابته بـ«كوفيد-19»، وفي تصريح كان يعلّق فيه على مقالة نقدية، قال الحائز جائزة نوبل للآداب عام 2010 «لم أتوقف يوماً عن كتابة المقالات حتى في أصعب الظروف، بذلت مجهوداً كبيراً لكتابة هذه المقالة وأنهيتها في المستشفى»، وكان يوسا قد قدّم مطلع الشهر الفائت كتابه «النظرة الهادئة»، عن الكاتب الإسباني بينيتو بيريز غالدوس، وأشار يوسا إلى أنّه قرأ على مدى 18 شهراً كانت تنتشر خلالها الجائحة، أعمال غالدوس كلّها ليتمكن من إنجاز كتابه.