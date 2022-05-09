«برج خليفة» يُضاء احتفالاً باليوم العالمي للثلاسيميا
أرشيفية
9 مايو 2022 20:02
احتشد الداعمون لمرضى الثلاسيميا من مختلف أنحاء دولة الإمارات مساء أمس الأحد بجوار «برج خليفة» الذي أضيء احتفالاً باليوم العالمي للثلاسيميا الذي يصادف 8 مايو من كل عام. شارك في الاحتفال عدد من مرضى الثلاسيميا وعائلاتهم، ومقدمو خدمات الرعاية الصحية، وممثلو المؤسسات الداعمة، بجانب البرج الذي عرض على واجهته رسماً متحركاً تثقيفياً وجه دعوة لحشد الجهود والتكاتف بهدف تعزيز الوعي بمرض الثلاسيميا، وشرح طبيعته ودعم المصابين به. تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع شركة «بريستولمايرز سكويب» للأدوية والاتحاد الدولي للثلاسيميا وعدد من الشركاء المحليين بينهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وجمعية الإمارات للثلاسيميا، ومؤسسة سمو الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، وجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا. تهدف الفعالية إلى عرض رسالة تعبر عن الدعم الموحد لمجتمع مرضى الثلاسيميا في دولة الإمارات وتسليط الضوء على شعار هذا العام «كن واعياً، شارك، ارعى». وخلال السنوات الماضية بذلت حكومة دولة الإمارات جهوداً حثيثة لتعزيز الوعي بالحاجة إلى تحديد الفئات السكانية الحاملة لمرض الثلاسيميا والارتقاء بسبل رعاية المصابين به. لكن لايزال هذا المرض بحاجة إلى الاستمرار بنشر الوعي حوله وتعزيز برامجه الوقائية، وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية المبتكرة. وقال الدكتور محمود طالب العلي المدير التنفيذي لمؤسسة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية: تعتبر مؤسستنا امتداداً لرؤية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لتحسين جودة الحياة. وأكد عبدالباسط مرداس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا الحرص في اليوم العالمي للثلاسيميا على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بهذا المرض. وتوجه بالشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي لم تدخر جهداً في سبيل الاستمرار في دعم مرضى الثلاسيميا، وهو أمر يجسد معاني التميز في الدولة بأبهى صورة ممكنة. من جهتها قالت الدكتور أندرولا ايليفثيرو المديرة التنفيذية للاتحاد الدولي للثلاسيميا: على الرغم من تسارع وتيرة انتشار مرض الثلاسيميا بمعدل متزايد في أنحاء العالم لا تزال المعلومات والوعي حول هذا المرض محدودة للغاية ناهيك عن نقص الإجراءات الملموسة من قبل سلطات الرعاية الصحية المحلية في كثير من دول العالم للوقاية من المرض والسيطرة عليه وإدارته. وعبر أوسكار ديلغادو المدير العام لشركة «بريستول مايرز سكويب» بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن فخره بدعم احتياجات مرضى الثلاسيميا في دولة الإمارات مشيراً إلى التزام الشركة بنشر الوعي بهذا المرض ودعم تطوراته العلمية في الدولة، علاوة على ضخ الاستثمارات الموجهة لتحقيق اكتشافات طبية متقدمة قادرة على إحداث نقلة نوعية في حياة المرضى.