5 علاجات طبيعية للتعب والإرهاق

الاتحاد - عزة يوسف

لا يرتبط الإرهاق بمشكلة طبية معينة، ويمكن أن ينتج عن عدد من الأسباب مثل النوم غير الكافي أو المتقطع وسوء النظام الغذائي والاكتئاب وقلة النشاط البدني. وذكر موقع The Healthy الأميركي بعض الوسائل والعلاجات الطبيعية التي تخلص من الإجهاد والتعب:

1 - جذر عرق السوس:

يتسبب الإجهاد المستمر في إنتاج الغدد لمستويات غير كافية من الكورتيزول، الهرمون الذي يلعب دوراً مهماً في استجابة الجسم للتوتر، إلا أن عشبة جذور عرق السوس تعتبر بمثابة علاج طبيعي شائع الاستخدام لهذا النوع من التعب، حيث تساعد على تنظيم الوظائف الطبيعية وتسمح للجسم بالتعامل بشكل أفضل مع الإجهاد.

2 - الجينسنغ الآسيوي والسيبيري: يستخدم النوعان في تنشيط وتجديد الطاقة، كما يتم تصنيع مكملات غذائية منهما لتحسين الصحة العامة وعلاج المشاكل الصحية مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والاكتئاب والضعف والإرهاق، وكذلك تحسين الأداء الرياضي والطاقة والقدرة على التحمل البدني، بالإضافة إلى التركيز ودعم الوظيفة المناعية والهرمونات بشكل عام.

3 - الماكا: تُظهر الكثير من الأبحاث أن مستخلصات الماكا لها تأثير مضاد للتعب، حيث يمنح النبات طاقة شبيهة بالكافيين، ولكن دون التوتر والعصبية المصاحبة له. وأفاد الأشخاص الذين يتناولون جذور الماكا بشكل مستمر عن شعورهم بمزيد من اليقظة والحيوية.

4 - غذاء ملكات النحل: لا يندرج غذاء ملكات النحل في فئة الأعشاب، إلا أنه علاج منزلي رائع للتخلص من الإرهاق والتعب، وتُستخدم هذه المادة البيضاء اللبنية لعلاج الاكتئاب والعديد من الأمراض الأخرى، إذ إنه غني بفيتامينات «ب» التي تزيد من القدرة على التحمل عن طريق زيادة استهلاك الأكسجين وزيادة الطاقة.

5 - كورديسيبس: اشتهر هذا الفطر في الطب الصيني كعلاج طبيعي لمكافحة التعب وتحسين ضعف العضلات وزيادة الأداء الرياضي. وله خصائص مضادة للشيخوخة وللأورام ويساعد أيضاً في مكافحة الالتهاب الذي قد يكون سبباً للإرهاق.