ريم مصطفى تعود إلى «دوبامين»

محمد قناوي (القاهرة)

تستأنف الممثلة المصرية ريم مصطفى تصوير المشاهد المتبقية لأول بطولة تلفزيونية مطلقة لها، عبر مسلسل «دوبامين» الذي توقف تصويره أثناء شهر رمضان، لانشغالها بتصوير مسلسل «سوتس بالعربي» الذي عرض خلال «الماراثون» الدرامي. وقالت ريم مصطفي عن أول بطولة مطلقة لها: الأمر جاء من دون ترتيب، وعرضت علي من قبل الكثير من الأوراق ولكنها لم تكن مناسبة لي، فأنا أبحث دائماً عن العمل المميز، وحينما عرض علي مسلسل «دوبامين» أعجبت به كثيراً ووجدت أنه سيكون مميزاً جداً عند عرضه. وعبرت ريم مصطفى عن سعادتها بالتجربة السينمائية من خلال فيلم «العنكبوت» الذي بدأ عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي، وقالت: أقدم من خلال العمل دوراً جديداً ومختلفاً تماماً علي. وأجسد شخصية ديلر مخدرات تعمل مع المافيا، ويحدث بينها وبين أحمد السقا وظافر العابدين العديد من المواقف على مدار الأحداث، التي تدور في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها. ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب أخيه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.