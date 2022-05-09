الخميس 12 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"30 يوم 30 أمنية" تُسعد الأطفال في رمضان
"30 يوم 30 أمنية" تُسعد الأطفال في رمضان
9 مايو 2022 15:47

أبوظبي (الاتحاد)
أكّدت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية أن الدعم الخيري الكبير الذي قدّمه أهل الخير وأصحاب الأيادي والقلوب البيضاء في مجتمع دولة الإمارات، ساهم في رسم الابتسامة على وجوه أكثر من 30 طفلاً من المُصابين بأمراض خطيرة على مدار أيام شهر رمضان الكريم.
وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": يُسعدنا نجاح حملة 30 يوم 30 أمنية الرمضانية، وتمكّننا من زرع السعادة والأمل والقوّة في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم مع عائلاتهم بفضل مُساهمة أهل الخير والبركة من مواطني دولة الإمارات والقاطنين على أرضها.
وأضاف: نتقدّم بالشكر والعرفان إلى الجميع على دعمهم المتواصل وإيمانهم العميق بأهداف وقيم المؤسسة الإنسانية التي تسعى إلى نشر السعادة في أرجاء الدولة. كما نتوجه أيضاً بالشكر والتقدير إلى سفراء مؤسسة تحقيق أمنية من مشاهير التواصل الاجتماعي على مُساهمتهم في نشر رسالة المؤسسة وحرصهم على إيصال صوتها إلى كافة أفراد المجتمع، وسعيهم الدائم إلى المُسارعة في تقديم يد العون لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

رمضان
الإمارات
آخر الأخبار
من سريلانكا
عربي ودولي
الرئيس السريلانكي يتعهد بتعيين رئيس جديد للوزراء
اليوم 17:57
ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك
عربي ودولي
أميركا تريد طي صفحة جائحة كورونا
اليوم 17:53
أرشيفية
عربي ودولي
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"
اليوم 17:46
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون
عربي ودولي
كيم يأمر بإغلاق عام في كوريا الشمالية
اليوم 17:42
عملية "قصب السكر"
الإمارات
شرطة دبي تطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين
اليوم 17:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©