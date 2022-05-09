"30 يوم 30 أمنية" تُسعد الأطفال في رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أكّدت مؤسسة "تحقيق أمنية" الإماراتية أن الدعم الخيري الكبير الذي قدّمه أهل الخير وأصحاب الأيادي والقلوب البيضاء في مجتمع دولة الإمارات، ساهم في رسم الابتسامة على وجوه أكثر من 30 طفلاً من المُصابين بأمراض خطيرة على مدار أيام شهر رمضان الكريم.

وصرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "تحقيق أمنية": يُسعدنا نجاح حملة 30 يوم 30 أمنية الرمضانية، وتمكّننا من زرع السعادة والأمل والقوّة في قلوب الأطفال المُصابين بأمراض تُهدّد حياتهم ورسم الابتسامة على وجوههم مع عائلاتهم بفضل مُساهمة أهل الخير والبركة من مواطني دولة الإمارات والقاطنين على أرضها.

وأضاف: نتقدّم بالشكر والعرفان إلى الجميع على دعمهم المتواصل وإيمانهم العميق بأهداف وقيم المؤسسة الإنسانية التي تسعى إلى نشر السعادة في أرجاء الدولة. كما نتوجه أيضاً بالشكر والتقدير إلى سفراء مؤسسة تحقيق أمنية من مشاهير التواصل الاجتماعي على مُساهمتهم في نشر رسالة المؤسسة وحرصهم على إيصال صوتها إلى كافة أفراد المجتمع، وسعيهم الدائم إلى المُسارعة في تقديم يد العون لتحقيق أمنيات الأطفال المرضى.