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عامر المري يشارك في "مالمو السينمائي" في السويد
عامر سالمين
9 مايو 2022 15:27

أبوظبي (الاتحاد)
يستمر عامر سالمين المري، مؤسس ومدير مهرجان «العين السينمائي» في نهجه بدعم السينما المحلية والخليجية ودعم المهرجان من خلال تبادل الخبرات والثقافات مع صناع السينما في مختلف أنحاء المنطقة، والتعاون المثمر مع المهرجانات العربية والدولية الأخرى، والتي تهدف إلى حضور وتواجد الفيلم الإماراتي خارج نطاق المحلية، وتأكيداً على شعار المهرجان نفسه في دعم الشباب وسينما المستقبل.
وحلّ عامر سالمين المري ضيفاً على مهرجان «مالمو للسينما العربية»، في دورته الـ12 التي أقيمت مؤخراً في السويد، وذلك تفعيلاً للتواصل والتبادل الثقافي بين مهرجان «مالمو» و«العين السينمائي»، في دوراته المقبلة. وأكد المري أنه يسعى بخطوات ثابتة إلى إحداث حراك سينمائي من خلال جولاته المتعددة في مهرجانات عربية ودولية، لتبادل الآراء والأفكار حول صناعة السينما وتطويرها، سعياً لبناء شراكات تسهم في رحلة بناء هذا القطاع، إلى جانب التركيز على حضور الفيلم المحلي وتعريف الآخر بما وصلت إليه السينما الإماراتية من تطور كبير من الناحيتين التقنية والفنية.
وتابع: كان لحضور «مالمو السينمائي» أهمية كبيرة من حيث تعريف الآخر بمكانة مهرجان العين وسط المهرجانات العربية والعالمية الأخرى، والحرص على متابعة ومشاهدة معظم لأفلام التي تشارك في مسابقات المهرجان، والتعرف إلى أحدث الأعمال السينمائية، والتي من الممكن اختيارها لعرضها في الدورة الخامسة من «العين السينمائي». ويعتبر «مالمو للسينما العربية» من المهرجانات البارزة، التي تسلط الضوء على السينما العربية، وأصبح من أهم المهرجانات العربية وأكثرها تأثيراً في الغرب. كما قطع منذ تأسيسه عام 2011 خطوات مميزة في إدارة حوارات بنّاءة تهم الجمهور والمختصين بحكم موقع المهرجان في السويد، التي تضم ثقافات متنوعة ومتعايشة على أرضها، لتصبح وظيفة المهرجان بناء الجسور بين تلك الثقافات اعتماداً على الفيلم بصفته لغة بصرية عالمية، قادرة على محاكاة البعد الإنساني على تنوعه.
يذكر أن «مالمو للسينما العربية» عرض في دورته هذا العام أكثر من 65 فيلماً بين وثائقي وطويل وقصير، ومن أبرز الأفلام الروائية الطويلة المتنافسة على الجوائز فيلم «أبو صدام» من مصر، و«كل شي ماكو» من العراق و«كوستا برافا» من لبنان، وافتتح المهرجان بالفيلم الأردني «بنات عبد الرحمن» وهو بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، ومريم الباشا.

مهرجان العين السينمائي
السويد
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