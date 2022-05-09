«كنة الثريا».. بين الصيف والقيظ

هناء الحمادي (أبوظبي)

دخلت منطقة الخليج العربي موسم «كنة الثريا» ويستمر40 يوماً، اعتباراً من يوم 28 أبريل وحتى 7 يونيو. وقال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: يعتبر موسم الكنة من المواسم المهمة عند العرب في الجزيرة العربية. وهو مرحلة فاصلة بين بداية الحر والصيف وشدة الحر أو القيظ، حيث تسيطر الذراع الصيفية على المنظومة المناخية تسبقها «يولات» غروب الثريا، كما يعرفها أهل المنطقة، وهي اضطرابات جوية ربيعية تتسم بالقوة والمفاجأة، حيث يطرأ تصادم جبهي بين الجبهات الدافئة الرطبة والباردة فوق الجزيرة العربية أو بين ذراعي الربيع والصيف. ومع موسم «الكنة» ترتفع درجة حرارة الهواء، ويغلب على الجو الجفاف وانخفاض الرطوبة ونشاط الرياح الشمالية، وتبدأ رياح «البوارح» الصيفية في النشاط وتتشكل الموجات الغبارية.

وأضاف الجروان:«يقصد بـ«الكنة» غياب نجم الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرة، ويقال له «خفوق الثريا» أو«غيوب الثريا»، ومواسم الكنة 3 نجوم من منازل القمر، هي «طالع الرشاء»، «طالع الشرطان»، وطالع البطين». وتبدأ رياح «السرايات» بالانحسار، فيما تبدأ رياح «البوارح» الصيفية في النشاط وتتشكل الموجات الغبارية.

وأشار الجروان إلى أن موسم «كنة الثريا» يعتبر واحداً من أشهر مواسم صيد السمك في الخليج العربي وبحر عُمان من حيث الوفرة والجودة في نوعية السمك، فيما تعتبر أسماك القباب والكنعد من أشهر الأسماك وأكثرها توافراً خلال الموسم الذي يستمر حتى نهاية يونيو. وهي من الأسماك السطحية التي تصطاد بالخيط والحداق.