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حقيقة طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل
تامر حسني
9 مايو 2022 14:27

عادت شائعات انفصال النجم المصري تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل إلى الواجهة من جديد، لكن صاحب "ناسيني ليه"، قرر الرد فوراً بطريقة غير مباشرة واضعاً حدا للأقاويل.

فقد نشر تامر حسني صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، معلناً دعمه لشريكة حياته على هامش افتتاحها شركتها الخاصة.

كما كتب "مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وانتِ طيبة يا حبيبتي أنتِ وأولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح"، لينفي قطعيا ما أشيع حول طلاقهما.


جاء ذلك، بعد ساعات قليلة من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بانفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وذلك بعد نشر أحد أصدقائها المقربين منشورا قال فيه: "مبروك الطلاق"، ليتضح لاحقاً أن المنشور على ما يبدو مفبرك.  
 
يذكر أن شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بين الحين والآخر، خصوصاً بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر 2020 بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قبل أن يعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.

يشار إلى أن قصة حب بسمة وتامر حسني بدأت بعد انتهاء مشاركتها في الموسم السادس من برنامج ستار أكاديمي، عام 2012. وبعد الزواج ركزت على عائلتها وعملها الخاص في تصميم الأزياء.

 

المصدر: وكالات
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بسمة
تامر حسني
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