سلالات كورونا.. غموض وإثارة

حكايات سلالات فايروس كورونا الجديد تكاد لا تنتهي.. غموضاً، وإثارة، ورعباً! فقد تظهر سلالة في وقت بعينه، ومكان محدد، فترعب العالم، ويخشى العلماء أن تكون قادرة بحكم تحوراتها الوراثية على إبطال فعالية اللقاحات المضادة لذلك الفايروس.

وتنتقل هذه السلالة من دولة إلى دولة، فيتسع نطاق الخوف منها. ثم فجأة تتلاشى وتختفي من المشهد تماماً، حتى لا يبقى منها سوى الذكر السيئ. ففي مطلع سنة 2021 ظهرت في كولومبيا، بأميركا اللاتينية، سلالة أطلق عليها «مو» (Mu).

واتضح أن لديها تحورات وراثية تبعث القلق والخوف في النفوس. وقادت إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات الجديدة هناك. وقبل أن تنتصف السنة، انتقلت «مو» إلى أكثر من 10 دول، حتى أن منظمة الصحة العالمية اعتبرتها «سلالة مثيرة للاهتمام». وفجأة لم يعد لـ«مو» وجود. وينطبق ذلك أيضاً على السلالات التي أطلق عليها «دلتا»، و«غاما»، و«ألفا»، و«بيتا»، و«إيوتا». وقد أدى ظهور كل منها إلى تفاقم الأزمة الوبائية في أماكن ظهورها. لكنها بالطبع لم تحظَ بالهيمنة التي حققتها سلالة «أوميكرون»، التي لا تزال تمثل خطراً بالنسبة إلى قادة المنظومات الصحية في أرجاء العالم بلا استثناء. وقاد ذلك عدداً كبيراً من العلماء للإجماع على أن حكايات سلالات كوفيد ينبغي أن تُدرس باستفاضة، لتؤخذ منها العبر الكافية، حتى يكون العالم مستعداً لأي تطور غير مرغوب في سلوك الفايروس في أي مكان في العالم.





ويلاحظ أنه في مستهل اندلاع نازلة كورونا انصرف الاهتمام إلى مدى قدرة السلالات على التفشي، أكثر من الاهتمام بمدى قدرتها على تفادي فعالية اللقاحات المناوئة لها. وبرزت في السياق أسئلة لا تزال حتى اليوم بلا إجابة. ومنها: لماذا تتفشى سلالة فايروسية في مكان بعينه، ولا تفعل ذلك في مكان آخر، قد يكون مجاوراً، أو بعيداً عنه؟ ونتيجة لذلك يصعب على العلماء والجهات الصحية المختصة التكهن بالسلالة التي يمكن أن يزداد تفشيها، لتهيمن على المشهد الصحي في هذا المكان أو ذاك.



ومن الحقائق المهمة في هذا الشأن أن فايروس كورونا الجديد لا يفتأ يتحور وراثياً. وكثير جداً من سلالاته المتحورة قد لا تكتشفها المنظومات الصحية، وبالتالي فهي لا تحظى بفرصة إطلاق اسم علمي عليها. لكن غيرها يثير الاهتمام بالطبع؛ إما لتسارع تفشيها بشكل يثير القلق والخوف، وإما لأن العلماء يكتشفون أنها اكتسبت تحورات وراثية يخشى أن تكون شديدة الضرر. ونسبت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس إلى عالمة مكافحة الأوبئة المتخصصة في تسلسل المورثات الفايروسية بجامعة سيدني ماري بيتورن قولها إنها قارنت التحورات الوراثية في المادة الدهنية (البروتينية) على سطح سلالة «مو» بسلالات ألفا، وبيتا، ودلتا، وغاما، والسلالة الأصلية لفايروس كورونا الجديد. وخلصت إلى أن سلالة «مو» ليست أسرع قدرة على استنساخ نفسها داخل الخلية البشرية التي تغزوها، مقارنة بكل تلك السلالات؛ غير أنه اتضح أنها السلالة الأكثر قدرة على إبطال نجاعة اللقاحات، وأنها الأكثر قدرة على مناهضة الأجسام المضادة. ولا يساويها في ذلك سوى سلالة أوميكرون.

وعلى رغم أن سلالة «مو» انطلقت من كولومبيا، وانتشرت في عدد من بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية؛ فإنها اختفت من المشهد فجأة! وهو ما قاد علماء إلى ترجيح أن «مو» أخفقت في منافسة السلالات المتحورة الأخرى، مثل دلتا، وبيتا، وغيرهما. ففي حين اتسمت «مو» بالقدرة الكبيرة على إحباط فعالية اللقاحات، وتحدي الأجسام المضادة لها؛ إلا أن السلالات المنافسة كانت أكثر قدرة منها على التفشي السريع. وهكذا انطلقت سلالة «دلتا» لتعمّ أرجاء المعمورة خلال فترة وجيزة؛ بل نجحت «دلتا» في إقصاء سلالات بيتا، وغاما، ولامبادا من المشهد تماماً.

وظهرت سلالة أوميكرون لتهيمن على المشهد العالمي بأسره. وتكشف للعماء أن التنافس بين السلالات لم يعد يقتصر على السلالات المستقلة وحدها، فمع ظهور أوميكرون وتمددها، تحول المشهد إلى تنافس بين السلالات التي تفرعت عنها. ففي الولايات المتحدة، تمكنت سلالة BA.12.1، التي ظهرت أول الأمر في نيويورك من ترسيخ هيمنتها على مستوى الولايات المتحدة. وفي جنوب أفريقيا توارت أوميكرون لتهيمن على المشهد سلالتا BA.4 وBA.5. ولذلك يرى العلماء أن ثمة أسباباً كافية ومقنعة للعكوف على درس السلالات التي تلاشت، جنباً إلى جنب العناية بدرس السلالات المهيمنة؛ إذ إن السلالة التي توارت في مكان بعينه قد تظهر فجأة في مكان آخر. وبين العلماء من يرون أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال ظهور سلالة متحورة منحدرة أصلاً من سلالة لم يعد لها تفشٍ ملموس في أي مكان في العالم.

ويأمل العلماء أن لا تلجأ الدول والحكومات إلى سياسة حظر السفر وسيلة لمنع هجرة السلالات الفايروسية. ويشيرون إلى ظهور سلالة غاما في البرازيل في أواخر 2020. وعلى رغم أن الولايات المتحدة سارعت لحظر سفر مواطنيها إلى البرازيل، ومنع الرحلات القادمة من هناك، وهو حظر استمر سارياً حتى نوفمبر 2021، فإن غاما تم اكتشاف وجودها في الأراضي الأمريكية في يناير 2021.

100.000.000 إصابة في أمريكا

حذر مسؤول في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأول من أن عدد إصابات الولايات المتحدة خلال الخريف والشتاء المقبليْن قد يصل إلى 100 مليون إصابة، ما يثير مخاوف من زيادة مماثلة في حالات التنويم بالمشافي والوفيات.

وذكرت «نيويورك تايمز» أن البيت الأبيض يهيئ خططاً لتوفير كميات كافية من اللقاحات لسكان البلاد؛ إذا رفض أعضاء الكونغرس توفير مزيد من الأموال لجهود الإدارة الرامية لمكافحة الوباء العالمي.

وكان بايدن طلب من الكونغرس إقرار تمويل بحدود 22.5 مليار دولار. لكن الجمهوريين قالوا إنهم لن يوافقوا على تخصيص أكثر من 10 مليارات. كما رفضوا بشكل قاطع أن يتضمن ذلك التمويل 5 مليارات تعتزم إدارة بايدن تكريسها للجهود الهادفة لمكافحة نازلة كورونا عالمياً. وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أمس أن الجمهوريين اعتمدوا على إعلان المراكز الأميركية للحد من الأمراض أخيراً أن نحو 60% من الأمريكيين أصيبوا بكوفيد-19. وتتمسك الإدارة الديموقراطية بأن سلالة أوميكرون والسلالات التي تفرعت وستتفرع عنها ستواصل التسبب في زيادة عدد الإصابات.