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ياسمين صبري تخرج عن صمتها وتوضح تفاصيل طلاقها
ياسمين صبري
9 مايو 2022 08:47

بعد انتشار شائعات تكلفة طلاق الفنانة المصرية ياسمين صبري من مواطنها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي وقع رسميا قبل أيام، خرجت الممثلة الشهيرة عن صمتها، لتنفي ذلك جملة وتفصيلاً.

وشغلت حصيلة الفنانة ياسمين صبري من زواجها، الذي انتهى بالطلاق أخيراً، منصات التواصل الاجتماعي والإعلام، فبينما تداولت مصادر عن مؤخر صداق يقدر بـ 15 مليون جنيه، وحصولها على مصنع للعدسات وآخر للملابس وامتلاكها 24 سيارة، صرحت صبري بالنفي، وأكدت أنها تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عام 2020 بدون مهر أو مؤخر صداق. ونقل موقع «صدى البلد» عن الفنانة ياسمين صبري قولها، إن أبو هشيمة كان زوجا كريما معها للغاية خلال فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه كلام غير صحيح، وقالت ياسمين «كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء».

المصدر: وكالات
مصر
ياسمين صبري
الطلاق
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