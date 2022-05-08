«راجعين يا هوى» يُحيي أعمال الراحلين

سعيد ياسين (القاهرة)

حقّق مسلسل «راجعين يا هوى» للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة نجاحاً لافتاً على الصعيدين الجماهيري والنقدي بعد عرضه خلال شهر رمضان، بطولة خالد النبوي ونور ووفاء عامر وأحمد بدير، ما جعله يفتح باب الأمل لتنفيذ العديد من الأعمال التي رحل مؤلفوها بعدما انتهوا من كتابتها، ولكنها لم تخرج للنور لأسباب إنتاجية. وعكاشة الذي توفي في 28 مايو 2010 كان صوِّر له عام 2013 مسلسل «موجة حارة» لإياد نصار ومعالي زايد، ويصوَّر له قريباً فيلم «الباب الأخضر» بطولة إياد نصار وسهر الصايغ وخالد الصاوي وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مصطفى محرم

المؤلف مصطفى محرم الذي توفي في 22 أبريل 2021، كتب عدة مسلسلات تلفزيونية ناجحة، منها «لن أعيش في جلباب أبي»، «عائلة الحاج متولي»، «الباطنية»، «زهرة وأزواجها الخمسة»، «رد قلبي»، و«مولد وصاحبه غايب» لفيفي عبده وهيفاء وهبي عام 2015. وكشف نجله الدكتور حسين محرم عن 6 مسلسلات جاهزة للتصوير انتهى والده من كتابتها وحازت موافقة الرقابة قبل وفاته، لكنها لم ترَ النور لظروف الارتباك في عملية الإنتاج الدرامي، بينها «عصر الحريم» الذي يتناول قضية تحرُّر المرأة العربية.

وحيد حامد ومصطفى محرم

وحيد حامد

قبل وفاته في 2 يناير2021، كان المؤلف وحيد حامد انتهى من كتابة الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة»، ومن المقرر تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتناول أحداث سبعينيات القرن الماضي. وكان تعاقد على فيلم «الصحبة الحلوة» لتخرجه ساندرا نشأت، بطولة يحيى الفخراني ومحمد سعد، وصوِّر له فيلم «سري للغاية» بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ويتناول ما حدث في مصر خلال 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، ومن المقرر عرضه قريباً.

ماجدة الخطيب ومي عز الدين في «بنت بنوت»

محسن زايد

المؤلف الكبير محسن زايد الذي توفي في 27 يناير 2003، أثرى الساحة الفنية بعشرات الأعمال، منها مسلسلات «العطش»، «اللص والكلاب»، «عيلة الدوغري»، «ليلة القبض على فاطمة»، «بين القصرين»، «قصر الشوق» و«المواطن مصري». ومن الأعمال الجاهزة للتصوير أجزاء جديدة من مسلسلي «حديث الصباح والمساء» و«السيرة العاشورية»، وفيلم يتناول قصة حياة «المطران كابوتشي». وكان صوِّر له بعد وفاته مسلسل «بنت بنوت» عام 2006، والذي استكملت كتابته ابنته نشوى زايد، بطولة مي عز الدين وحسن حسني، ومسلسل «تاجر السعادة» عام 2009، بطولة خالد صالح واستكمل كتابة حلقاته المؤلف عاطف بشاي.

يسري الجندي

وكان المؤلف يسري الجندي الذي توفي في 9 مارس 2022، انتهى قبل وفاته من كتابة مسلسل من 3 أجزاء بعنوان «همس الجذور»، ويسعى المخرج محمد حلمي حالياً لتنفيذه. وهو عمل اجتماعي بخلفية تاريخية يتناول قصة عائلتين على مدار أكثر من قرنين، ويُظهر مدى تعلق الفلاح المصري بالأرض والسلطة. وكان الجندي قدم العديد من المسلسلات الناجحة التي تنوعت ما بين التراثية والتاريخية والاجتماعية، ومنها «ياسين وبهية»، «النديم»، «نهاية العالم ليست غداً»، «علي الزيبق»، «ألف ليلة وليلة/ علي بابا والأربعين حرامي»، «السيرة الهلالية» بأجزائه الثلاثة و«جحا المصري».

رانيا يوسف واياد نصار في «موجة حارة»

عايد الرباط

قدم المؤلف عايد الرباط الذي توفي في 30 أبريل 2013، عدة مسلسلات دينية وتاريخية ناجحة، منها «الإمام مسلم»، «الإمام البخاري»، «الليث بن سعد»، «الإمام الترمذي»، «الحسن البصري»، «ابن ماجة» و«الإمام محمد عبده».

وكشفت ابنته المؤلفة والمترجمة رانيا عن عدد من المسلسلات الجاهزة للتصوير في مكتبته، وأنها تسعى لتنفيذ مسلسل بعنوان «أهل الصفة»، يركز في 38 حلقة على صفة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبوهريرة، أبو ذر الغفاري وعبدالله بن مسعود.

محمد أبو الخير

يسعى ورثة المؤلف محمد أبو الخير الذي توفي عام 2015، وقدم مسلسلات «أصيلة»، «رفاعة الطهطاوي»، «القضاء في الإسلام» في 9 أجزاء، و3 أجزاء من «المرأة في الإسلام»، لتنفيذ أعماله التي انتهى من كتابتها قبل رحيله وحازت موافقة الرقابة ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. منها مسلسل «سعيد بن المسيب» وعملان آخران كتبهما قبل وفاته، يتناول أحدهما حياة المؤرخ الشهير «الجبرتي»، والآخر عن «عبدالرحمن الكواكبي» أحد رواد النهضة العربية في القرن الـ 19.