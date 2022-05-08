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رحيل رسام أبطال «مارفل» و«دي سي»
رحيل رسام أبطال «مارفل» و«دي سي»
9 مايو 2022 02:24

واشنطن (أ ف ب)

توفي رسّام الشرائط المصوّرة الأميركي جورج بيريز الذي برز في مجال قصص الأبطال الخارقين مِن دارَي «مارفل» و«دي سي» للنشر، عن 67 عاماً جرّاء إصابته بسرطان البنكرياس، وكتبت صديقته كونستانس إيزا في صفحته على فيسبوك: «لقد رحل جورج أمس بسلام في منزله، وبجانبه زوجته وعائلته»، وكانت بدايات جورج بيريز لدى «مارفل» في سبعينيات القرن العشرين، وركّز عمله على «أفنجرز» و«فانتاستيك فور»، وتعاون لاحقاً مع «دي سي»، أبرز دور النشر المنافسة لـ«مارفل» في هذا المجال، ومن أعماله لها «تين تايتنز»، وساهم كذلك في في إعادة إطلاق «ووندر وومان» في أواخر الثمانينيات.

مارفل
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