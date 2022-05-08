تمثالان لملاكمين من العصر الحديدي

روما (أ ف ب)

عثر علماء الآثار في مقبرة مونتي براما في كابراس بجزيرة سردينيا على جذعي تمثالين لملاكمين من الحجر الجيري يعودان إلى العصر الحديدي، ووصف وزير الثقافة الإيطالي الاكتشاف بأنه «استثنائي»، ومن شأنه توفير معطيات إضافية عن ثقافة العصر الحديدي (قرابة العام 950 إلى 730 قبل الميلاد) الذي اكتُشفَت مدافن وتماثيل عائدة له في نفس الموقع الأثري خلال حملات تنقيب في سبعينيات القرن العشرين، وأفيد بأن الجذعين العاريين وسواهما من أجزاء تماثيل أخرى تمثل ملاكمَين، نظراً إلى أن درعاً يغطي جسديهما، وأوضحت الوزارة أن التمثالين مشابهان لآخرَين اكتُشفا على بعد أمتار قليلة عام 2014، وهما معروضان في أحد متاحف سردينيا.