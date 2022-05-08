أكبر ماسة بيضاء.. للبيع

جنيف (أ ف ب)

تُطرَح للبيع الأربعاء في جنيف أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات، إلى جانب ماسة تاريخية من اللون الأصفر الكناري يُخصص جزء من ريعها للصليب الأحمر، وأوضح رئيس قسم المجوهرات لدى دار «كريستيز» أن «ذي روك» التي يبلغ وزنها 228.31 قيراط «هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوماً في مزاد»، ويقدر سعرها «بما بين 20 و30 مليون دولار»، ورجّح أن تكون المنافسة للاستحواذ عليها شرسة، كما تعرض في المزاد «ذي ريد كروس دايموند» وهي ماسة من اللون الأصفر الكناري على شكل وسادة يبلغ وزنها 205.07 قيراط، ويقدر ثمنها «بما بين سبعة وعشرة ملايين فرنك سويسري».