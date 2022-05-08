روبوت القمر

(الاتحاد، أ ف ب)

كشفت شركة تومي اليابانية لصناعة الألعاب عن روبوت استكشاف القمر «Sora-Q»، الذي طورته بالتعاون مع الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء، ويبلغ قطره حوالي 8 سنتيمترات ووزنه 250 جراماً فقط، ويتميز الروبوت بشكله البيضاوي وجسمه المصنوع من الألومنيوم والبلاستيك لتحمل درجات الحرارة القاسية، كما يمكنه التمدد والزحف على سطح القمر، ويأتي مزوداً بكاميرات صغيرة من الأمام والخلف، وسيتم إرساله لالتقاط صور لسطح القمر قبل إعادته إلى الأرض، ومن المقرر أن يسافر «Sora-Q» على متن المركبة الفضائية الذكية التابعة للوكالة اليابانية المقرر إطلاقها في عام 2023.