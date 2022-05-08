صور.. طرح أكبر ماسة بيضاء للبيع

تُطرَح للبيع الأربعاء في جنيف أكبر ماسة بيضاء عرفتها المزادات، إلى جانب ماسة تاريخية من اللون الأصفر الكناري يخصص جزء من ريعها للصليب الأحمر.

وأوضح ماكس فاوست، رئيس قسم المجوهرات لدى دار «كريستيز» في جنيف أن «ذي روك»، التي يبلغ وزنها 228.31 قيراط «هي أكبر ماسة بيضاء عرضت يوماً في مزاد»، مشيراً إلى أنها «ماسة مصقولة على شكل إجاصة ومميزة فعلاً».

وأشارت التوقعات إلى أن سعر هذا الحجر الكريم، الذي تعود ملكيته إلى شخص من أميركا الشمالية لم تُكشف هويته، قد يصل إلى مستويات قياسية. وأكد فاوست أن الحجر «متماثل تماماً»، مقدّراً سعره «بما بين 20 و30 مليون دولار أميركي». ورجّح أن تكون المنافسة للاستحواذ عليه شرسة وتؤدي إلى «مزايدات مرتفعة».

وشرح الخبير أن ثمة «حفنة» ماسات من هذا النوع فحسب. ويعود آخر سعر قياسي سجلته ماسة بيضاء مماثلة (163.41 قيراط) في مزاد لدار «كريستيز» إلى نوفمبر 2017 في جنيف، إذ بيعت يومها لقاء 33.7 مليون دولار.

كانت «ذي روك»، التي يفوق ارتفاعها ارتفاع كرة الغولف، استُخرجت من منجم في جنوب أفريقيا في مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ثم باعتها «كريستيز» بالتفاوض لهاوي جمع خاص. الماسة "ذي ريد كروس دايموند" كذلك يُتاح للمشاركين في مزاد الأربعاء السعي إلى الاستحواذ على «ذي ريد كروس دايموند» (ماسة الصليب الأحمر)، وهي ماسة من اللون الأصفر الكناري على شكل وسادة يبلغ وزنها 205.07 قراريط.

وأفاد فاوست بأن سعر هذه الماسة «يُقدر بما بين سبعة وعشرة ملايين فرنك سويسري»، متوقعاً أن يحقق المزاد عليها «نتائج رائعة». وأشار إلى أن «جزءاً كبيراً من ريعها سيقدّم كتبرّع إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر». واستُخرج الحجر الكريم الخام، الذي صُنعت منه هذه الماسة، عام 1901 من منجم في جنوب أفريقيا. وتُعتبر هذه الماسة من بين الأكبر في العالم، وتتسم أيضاً بأن الشكل الطبيعي لجناحها يشبه صليباً مالطياً.

وطُرحت الماسة للمرة الأولى للبيع في مزاد لدار «كريستيز» في لندن في 10 أبريل 1918 من قبل نقابة الماس «دايموند سينديكايت» لصالح جمعية الصليب الأحمر البريطانية «رِد كروس سوسايتي».

وبيعت الماسة يومها لقاء عشرة آلاف جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 600 ألف جنيه اليوم، أو أكثر من 737 ألف دولار).

المصدر: آ ف ب