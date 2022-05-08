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الأفلام المتصدرة لإيرادات السينما في أميركا
إعلان فيلم "دكتور سترينج اند ذا مالتيفيرس أوف مادنس"
8 مايو 2022 23:37

تصدرت خمسة أفلام إيرادات السينما  في أميركا الشمالية في مطلع هذا الأسبوع. 
وجاء فيلم الإثارة والرعب (دكتور سترينج اند ذا مالتيفيرس أوف مادنس) في المركز الأول، محققاً إيرادات ضخمة بلغت 185 مليون دولار أميركي في بداية عرضه.
الفيلم وهو الجزء الجديد من فيلم صدر عام 2016 عن جراح أعصاب تحول إلى ساحر.والفيلم من بطولة بنديكت كامبرباتش وسوتشيل جوميز وإليزابيث أولسن وإخراج سام رايمي.
بعد تصدره للمركز الأول لأسبوعين متتاليين، تراجع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) «الأشرار» إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 9.7 مليون دولار.
وحل في المركز الثالث فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوج 2) «القنفذ سونيك 2» مسجلاً 6.2 مليون دولار.
والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير، ومن إخراج جيف فولر.
وجاء في المركز الرابع هذا الأسبوع الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور) «وحوش رائعة :أسرار دمبلدور» مسجلاً 3.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن ومن إخراج ديفيد ييتس.
واحتل فيلم الإثارة الملحمي (ذا نورثمان) «رجل الشمال» المركز الخامس بإيرادات بلغت 3.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة ألكسندر سكارسجارد ونيكول كيدمان وأنيا تايلور وإيثان هوك ومن إخراج روبرت إيجرز.

المصدر: رويترز
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