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كيف تعيد ضبط نومك بعد الإجازة؟
الأرق
8 مايو 2022 20:37

أحمد عاطف (القاهرة)
يعاني الكثيرون من عدم انتظام النوم واضطراب الساعة البيولوجية، بعد انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر، بسبب التعود على السهر لساعات طويلة ليلا والنوم في مواعيد مختلفة عن المعتاد.
يقدم الدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وصفة بسيطة تمكّن من يواجه تلك المشكلة من العودة إلى النوم بشكل طبيعي.
وتبدأ الوصفة بتثبيت موعد الاستيقاظ اليومي وعدم تجاهل ذلك الموعد في أي يوم حتى في أيام الإجازات الأسبوعية، وعدم تأجيل الاستيقاظ لفترات قصيرة عند سماع المنبه.
يقول أستاذ الطب النفسي لـ"الاتحاد" إن الخطوة الثانية هي تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين مثل القهوة أو الشاي بعد الساعة الخامسة مساءً، لتجنب تنبيه الدماغ بشكل زائد عند محاولة النوم، إضافة إلى تناول عشاء خفيف مبكرا للحصول على نوم عميق.
وشدد الدكتور عمر على أهمية وجود مقومات النوم مثل الإضاءة الخافتة والهدوء ودرجة الحرارة المناسبة التي ليست بالباردة جدا ولا الحارة، مع التأكيد على ضرورة نوم عدد كاف من الساعات للجسم، تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات.
من الخطوات المهمة أيضا ترك الهاتف تماما عند حلول وقت النوم، لأنه قد يتسبب في تأخير النوم لساعة أو ساعتين، وهو ما يؤثر على موعد الاستيقاظ وإرباك الساعة البيولوجية.
كما يمكن للشخص النوم لمدة ساعة إضافية وقت الإجازة الأسبوعية لمنح الجسم مزيدا من الراحة.

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