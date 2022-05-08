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قريباً جداً.. وداعاً لـ«كلمة السر»
"كلمة السر"
8 مايو 2022 20:26

شعبان بلال (القاهرة)
يبدو أن كلمة السر التي نستخدمها للدخول إلى حسابات المواقع ستختفي تماما خلال الفترة القادمة بعد سنوات من التكهنات والعمل على طريقة جديدة من قبل شركات التكنولوجيا.
بحسب تقرير نشره موقع wired، فإن مجموعة صناعية تدعى تحالف FIDO تسعى للقضاء على فكرة وجود كلمة سر للدخول إلى المواقع المختلفة وابتكار طريقة جديدة، بدعم كبير من الشركات الكبرى مثل «جوجل» و«آبل» و«مايكروسوفت».
تعتمد الطريقة الجديدة على عدم طلب كلمة مرور عند الدخول إلى حساباتك على مختلف التطبيقات والمواقع. بدلاً من ذلك، سيستقبل هاتفك إشعاراً للمطالبة بالتحقق من هويتك، وكل ما عليك هو التأكيد على الهوية سواء باستخدام رمز إلغاء القفل أو بصمة اليد أو الوجه.
وتنطبق نفس الطريقة في حالة استخدام جهاز كمبيوتر أو هاتف آخر، حيث يتلقى هاتفك والمسجل عليه حساباتك الرئيسة إشعارا بالدخول، وهي نفس الطريقة التي تعتمد عليها بعض التطبيقات حالياً ضمن إجراءات الحماية الثنائية للحسابات.
وأوضح التقرير أن الصعوبة التي تواجه التقنية الجديدة هي تعوّد المستخدمين أنفسهم على وجود كلمة مرور؛ لأنها كانت الطريقة الآمنة الوحيدة للدخول إلى حساباتهم على مدى عقود من الزمن، وهو ما يعني صعوبة أكبر لتقبّل الفكرة الجديدة.

كلمة السر
المواقع الإلكترونية
التطبيقات الذكية
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