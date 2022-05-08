برنامج «الحصن» يعزِّز موروث أهل البادية

الشارقة (الاتحاد) نجح برنامج «الحصن» الذي رافق مشاهدي قناة الوسطى خلال أمسيات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بشكل لافت في تسليط الضوء على الموروث الشعبي لأهل البادية، والتعريف به من خلال مواد أظهرت ثراء تراث أهل البادية وتاريخهم الممتد عبر مئات السنين. وأضاء محتواه على ذاكرة المكان وأهله، وأذكى مشاعر الحنين للماضي ببساطته وقيمه وأخلاقياته، حيث لاقى البرنامج اهتماماً واسعاً من المشاهدين من داخل وخارج الدولة، وحقق مشاهدات عالية على مستوى المنطقة والعالم العربي.
تراث البادية ومن «حصن الذيد» الذي يعتبر قلب المنطقة الوسطى النابض بالأصالة والعراقة والتراث، أثرى البرنامج أمسيات الشهر الفضيل والعيد السعيد، وارتحل من خلال حلقاته الـ33 عبر السنين. والتمس ملامح الحياة عند أهل البادية، وطبيعة الناس ومهنهم وشواغلهم، مركِّزاً على الطابع الاجتماعي والثقافي للمنطقة الوسطى، من حيث العادات والتقاليد والمهن والحرف التراثية وحجم التحولات والتطورات التي شهدتها المنطقة الوسطى، بفضل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وعلى مدى ساعة ونصف الساعة، ربط ضيوف البرنامج ممن تنوعت تخصصاتهم وخبراتهم الحياتية، الحاضر بالماضي، مسترجعين الأحداث والشخصيات ومنقبِّين في ذاكرة الزمان والمكان. ومن حلقة تسلط الضوء على «برزة» الحصن، وركن الشريعة في الذيد، إلى أخرى تتناول حياة الأمهات والجدات قديماً، إضافة إلى المسابقات التراثية والثقافية في سوق حصن الذيد.
قفزات نوعية وحول البرنامج ودوره في خدمة الموروث الثقافي والتاريخي للمنطقة، قال سعيد راشد بن فاضل الكتبي مدير قناة الوسطى من الذيد: استغرقت تحضيرات البرنامج أكثر من شهرين للخروج بأفكار ومحتوى يليق بمشاهدي القناة الذين عهدوا منها، منذ انطلاقتها قبل أكثر من 5 أعوام، تحقيق قفزات نوعية في تقديم رسالة إعلامية رائدة، وإثراء تجربة المشاهدين بمحتوى هادف، والتركيز على الثقافة والتراث، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأضاف: استضاف البرنامج عبر حلقاته أكثر من 150 ضيفاً من أبناء المنطقة، كما شهد ركن المسابقات فوز أكثر من 170 متسابقاً بالجوائز التي خصصتها قناة الوسطى من الذيد لزوار سوق حصن الذيد. وهو مؤشر كبير يدلل على مدى تعاون أهالي المنطقة مع القناة باعتبارها نافذة تراثية هامة يطلون من خلالها بتجاربهم وخبراتهم، ما يعزز من مسؤوليتنا تجاه المحتوى الإعلامي، ويدعونا لتقديم كل ما يجسد ويعبر عن أصالة المنطقة وعمق ثقافتنا، وحجم نهضتها وتطورها الراهن. وأكد الكتبي أن نجاح نسبة المشاهدة المرتفعة التي حظي بها البرنامج، سواء من داخل الدولة أو على المستوى الخليجي والعربي، كان ثمرة جهود فريق ضخم من المنتجين والمعدين والمذيعين والمخرجين والفنيين الذين كانوا خلية نحل تعمل من أجل خروج البرنامج بصورة جاذبة. والأمر يمثل مصدر اعتزاز يدفعنا لتطوير الخطط البرامجية للمرحلة المقبلة، لا سيما وأن القناة تحمل على عاتقها مهمة كبيرة محورها نشر ونقل عادات وتراث المنطقة الوسطى وطبيعتها وآثارها والحياة الثقافية لأهلها. وتهتم بمختلف مناحي الحياة فيها، فضلاً عن إظهار بيئة وتراث وطبيعة حياة أهلها، وتنقل إنجازاتها مع التركيز على الفعاليات والنشاطات التي تحتضنها المنطقة على مدار العام. وبهذا تحقق القناة رؤيتها بأن تكون جسراً يربط ماضي المنطقة العريق بحاضرها الزاهر ومستقبلها المشرق في ظل رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.