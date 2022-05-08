أريام تكشف لـ«الاتحاد» عن أغنيتها الجديدة

مراد اليوسف (دبي)

كشفت المغنية الإماراتية أريام لـ«الاتحاد» أنها تستعد خلال اليومين المقبلين لطرح أغنية جديدة منفردة تحمل عنوان «المشكلة».

وذكرت أنها تحمل لوناً موسيقياً مختلفاً، وهي من الإيقاع الخبيتي السعودي السريع الأقرب إلى الرومانسية، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وكلمات الشاعر رامي العبودي.

وقالت أريام إنها ستقوم بطرح الأغنية وعرضها على قناتها الرسمية على «اليوتيوب»، ضمن فيديو ممنتج جهِّز بتصميم رائع، تتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور.

وأضافت: عندما سمعت الأغنية أعجبتني كثيراً وقمت بتسجيلها مباشرة، لأنها مناسبة لصوتي ولمست فيها النجاح قبل طرحها، وأتمنى أن يشاركني الجمهور الحبيب نجاحها.

وحول عنوان الأغنية «المشكلة»، ورداً على سؤال ما هي مشكلتك، أجابت ضاحكة: أنا ما عندي مشاكل، أنا عسل. ومشكلتي في الحياة لا تختلف عن مشاكل أي إنسان في هذا الكون، وتتلخص في تفكير بعض الناس.

وتقول الأغنية: المشكلة أحن له وبكل وقت أشتاقله.. أحبه إي حب حب قوي.. أحتاجله.