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وفاة رسام قصص الأبطال الخارقين جورج بيريز
رسام قصص الأبطال الخارقين جورج بيريز
8 مايو 2022 13:02

توفي رسّام الشرائط المصوّرة الأميركي جورج بيريز الذي برز في مجال قصص الأبطال الخارقين مِن دارَي "مارفل" و"دي سي" للنشر، عن 67 عامًا جرّاء إصابته بالسرطان ، على ما أعلن قريبون منه السبت.
وكتبت كونستانس إيزا في صفحته على فيسبوك "لقد رحل جورج أمس بسلام في منزله وبجانبه زوجته منذ 490 شهراً وعائلته".

وكانت بدايات جورج بيريز لدى "مارفل" في سبعينات القرن العشرين، وركّز عمله على "أفنجرز" و"فانتاستيك فور". وتعاون لاحقاً مع "دي سي"، أبرز دور النشر المنافسة لـ"مارفل" في هذا المجال، ومن أعماله لها "تين تايتنز"، وساهم كذلك في في إعادة إطلاق "ووندر وومان" في أواخر الثمانينات.

ولاحظت "دي سي" عبر تويتر أن مساهمات بيريز كانت "أساسية في تعزيز مكانتها وتطوير تاريخها "الطويل والغني".
أما "مارفل" فعلقت على وقاة بيريز بمنشور جاء فيه "عائلتنا حزينة على خسارته".
وأعلن جورج بيريز اعتزاله الرسم عام 2019 لأسباب صحية.

المصدر: آ ف ب
الولايات المتحدة
قصص الأطفال
مارفل
الأبطال الخارقين
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