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"سناب شات" تختبر كاميرا طائرة "للسيلفي"
«سناب شات» تطلق خاصية «سبوتلايت» المستوحاة من «تيك توك»
8 مايو 2022 11:49

 تسعى شركة تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات إلى تقديم خاصية جديدة تماماً لاستعادة اهتمام المستخدمين بالتطبيق في مواجهة المنافسة الشرسة من منصات الفيديو والصور الأخرى مثل تيك توك وإنستجرام.

 وتختبر شركة التطبيق الذي يستطيع حذف وتدمير الصور المتبادلة بين المستخدمين تلقائيا، كاميرا صغيرة للغاية  طائرة لتسهيل التقاط وتبادل الصور بين المستخدمين .

وقال إيفان شبيجل الشريك المؤسس لشركة سناب شات إن الشركة في محاولة لجعل عصا تصوير النفس (سيلفي) شيئا من الماضي في عصر تكنولوجيا الطائرات 
بدون طيار، تطور الكاميرا بالغة الصغر بيكسي المدمج الخاصة بسناب شات والقادرة على العمل مع العديد من برامج الطيران المحددة بشكل مسبق.
تدور الكاميرا الطائرة  حول المستخدم وتلتقط الصور والفيديوهات ثم تضعها في راحة يده.

وتقول شركة سناب إن سعر هذه الكاميرا الطائرة  سيصل إلى 229 وستكون متاحة في الولايات المتحدة وفرنسا فقط في الوقت الراهن.

كان تطبيق سناب شات قد حقق شعبيته في البداية من خلال خاصية تدمير الصور المتبادلة بين المستخدمين تلقائيا  بعد مشاهدتها.  ولكن هذه الخاصية 
المميزة لم تعد كذلك بظهور خواص مماثلة على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل  إنستجرام وواتسآب. ومنذ ذلك الوقت تحاول إدارة شركة سناب 
تطوير التطبيق اعتمادا على تقنيات الواقع المعزز "أيه.آر".

 وباستخدام تكنولوجيا الواقع المعزز، يتيح تطبيق سناب شات للمستخدمين رؤية الصور الرقمية والعناصر الأخرى فوق ما يمكنهم رؤيته باستخدام 
كاميرا هواتفهم الذكية.

ويقول شبيجل إنه مقتنع بأن استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز سيستمر في النمو، والكثير من الشركات تستثمر في هذه الخاصية.

المصدر: آ ف ب
التواصل الاجتماعي
سناب شات
صور السيلفي
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