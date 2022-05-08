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موسم التسلّق.. 11نيبالياً وصلوا إلى قمة إيفرست
جبل إيفرست
8 مايو 2022 12:40

وصل إلى قمة جبل إيفرست (8849 متراً) السبت 11 نيبالياً يشكلون الدفعة الأولى من مئات متسلقي الجبال الذين يُتوقع أن يحضروا إلى النيبال في الأسابيع المقبلة بمناسبة موسم الربيع للسعي إلى بلوغ أعلى قمة في العالم، بحسب ما أعلنت وزارة السياحة النيبالية.
ووصل النيباليون الأحد عشر إلى القمة في إطار بعثة استكشافية لتركيب حبال ثابتة تسهّل على المغامرين الأجانب تسلّق الجبل.

وأوضح المسؤول في وزارة السياحة بهيسما راج باتاري أن "الفريق المكون من 11 متسلقاً والمولج تركيب الحبال وصل الى القمة قرابة الساعة 6,55 مساء بتوقيت النيبال".
ومنحت السلطات النيبالية تصاريح تسلّق لـ316 شخصاً لموسم التسلق الربيعي الذي يستمر من منتصف ابريل إلى مايو الجاري. 

ويُتوقع أن يشارك أكثر من 600 شخص في تسلق المنحدر الجنوبي للنيبال، إذ يرافق مرشدون نيباليون معظم الساعين إلى تسلّق إيفرست.
وقال مينغما شيربا من وكالة الرحلات الاستكشافية "سغن سامت تريكس" التي تولت تنظيم عملية تركيب الحبال الثابتة إن "الطريق إلى قمة إيفرست باتت مفتوحة أمام المتسلقين الآخرين"، متوقعاً أن تبدأ الفرق بالتسلق "في الأيام القليلة المقبلة".

وأوضح مينغما شيربا إن المرشد النيبالي كامي ريتا شيربا (52 عاماً) "وصل إلى القمة للمرة السادسة والعشرين محطماً الرقم بذلك القياسي العالمي" الذي كان أصلاً مسجلاً باسمه.
ووصلت بعثة صينية إلى قمة إيفرست الأربعاء عبر منحدر التيبت الشمالي، وفقاً لتلفزيون "سي جي تي إن" الصيني الرسمي.

 

المصدر: وكالات
تسلق الجبال
إيفرست
قمة إيفرست
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