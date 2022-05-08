يتسلق جبل إيفرست للمرة 26 ويحقق رقماً جديداً

قال مسؤول حكومي اليوم الأحد إن أحد أفراد جماعة الشيربا في نيبال تسلق جبل إيفرست للمرة السادسة والعشرين وهو رقم قياسي متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله العام الماضي.

تسلق كامي ريتا شيربا (52 عاما) الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مترا يوم السبت على طول طريق التلال الجنوبي الشرقي التقليدي وهو يقود 10 متسلقين آخرين من الشيربا.

قال تاراناث أديكاري، المدير العام لدائرة السياحة في العاصمة كاتماندو "لقد حطم كامي ريتا رقمه القياسي وحقق رقما قياسيا عالميا جديدا في التسلق".

وقالت زوجة كامي ريتا، التي ذكرت أن اسمها جانجمو، إنها سعيدة بإنجازات زوجها.

أصدرت نيبال هذا العام 316 تصريحا لتسلق جبل إيفرست في موسم الذروة الذي يمتد حتى مايو مقابل 408 تصريحا العام الماضي، وهو أعلى رقم على الإطلاق.

تم تسلق جبل إيفرست 10657 مرة منذ الصعود عليه لأول مرة في عام 1953 من الجانبين النيبالي والتبت، وقد صعد كثيرون عدة مرات ومات 311 شخصا حتى الآن، وفقا لقاعدة بيانات جبال الهيمالايا.