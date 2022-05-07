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رصد أول إصابة بشرية بفيروس جديد مصدره حيوان
جدري القرود
8 مايو 2022 00:34

شخصت السلطات الصحية البريطانية أول إصابة بشرية بفيروس جديد مصدره الحيوانات.
وقال مسؤولو الصحة، إن الرجل، الموجود حالياً في إنجلترا، يعاني من مرض "جدري القرود".
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم السبت، أن لدى المريض تاريخ سفر حديث من نيجيريا، حيث يعتقد أنه أصيب بالعدوى هناك، قبل أن يسافر إلى بريطانيا.
يراقب الخبراء في وكالة الأمن الصحي البريطانية الحالة ويعملون عن كثب مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للاتصال بالأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال وثيق بالمريض.
"جدري القرود" هو من الأمراض المعدية وهو ناتج عن فيروس حيوان النسناس (وهو من فصيلة القرود).
تشمل أعراض المرض الشعور بحمى وألم في الرأس يتبعه ألم عضلي ومن ثم تورم العقد اللمفاوية مما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وظهور طفح جلدي على شكل بثور مكسوة بقشرة خارجية.

المصدر: د ب أ
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