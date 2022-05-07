لقاح جديد يوفر حماية كاملة من «كورونا» دون حساسية

كشفت السلطات الصحية الروسية عن لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد قالت إنه فعال بنسبة كبيرة ضد مرض «كوفيد-19» الناجم عن العدوى بالفيروس التاجي. وقالت فيرونيكا سكفورتسوفا، رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للطب والأحياء إن لقاح كونفاسل "Konvasel" لا يثير أية حساسية ويساعد في إنتاج 100% من الأجسام المضادة لفيروس كورونا. ونقل موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني عن المسؤولة قولها، في حديث أدلت به يوم 6 مايو لوكالة "تاس" الروسية، إن "الاختبارات السريرية للقاح أظهرت أنه يسبب إنتاج نسبة عالية جداً من أجسام الغلوبولين المناعي ج (IgG) المضادة لبروتين N في مصل دم الذين تم تطعيمهم بهذا اللقاح". وأضافت سكفورتسوفا أن اللقاح الجديد "سجلته وزارة الصحة الروسية في 18 مارس الماضي". وأوضحت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للطب والأحياء أن لقاح Konvasel تم وضعه في معهد اللقاحات والمصول في مدينة بطرسبورغ. وتابعت أن اللقاح الجديد عبارة عن مستحلب يستخدم للحقن العضلي. ولا يزيد حجم جرعة واحدة من اللقاح عن 0.5 ميليلتر. وأضاف الموقع أن "معهد اللقاحات والمصول، التابع للوكالة، بدأ في 5 أبريل الماضي في إنتاج اللقاح على دفعات". حسب سكفورتسوفا، فإن القدرات الإنتاجية للمعهد تسمح بإنتاج حتى مليوني جرعة من اللقاح في الشهر. كان المعهد قد أفاد، في وقت سابق، بأن اللقاح، الذي ينتجه، يصلح لتعزيز لقاحات أخرى، مثل "سبوتنيك" و"كويفاك" و"أبي فاك كورونا".