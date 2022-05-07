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هيا القاسم: الإمارات أرض تحقيق الأحلام
هيا القاسم: الإمارات أرض تحقيق الأحلام
8 مايو 2022 01:13

هناء الحمادي (أبوظبي) 

«الكتاب خير صديق»، هي الحكمة التي تتّبعها الكاتبة هيا القاسم وتضعها دائماً نصب عينيها. نشأت في عائلة تحب المطالعة وتشجِّع عليها، وأخذت على عاتقها أن تحثّ الأطفال على القراءة واستخدمت لهذه الغاية وسائل مبتكَرة، من خلال الخوض في عالم الكتابة لصغار السن وتطوير محتوى هادف لهم.
هيا القاسم صانعة محتوى وكاتبة في أدب الطفل، وهي مدرِّبة مهارات تفكير ومستشار قراءة للطفولة، تسعى إلى بناء جيل يعتبر القراءة عادة. تحدثت عن تجربتها في دولة الإمارات، حيث تعيش منذ أكثر من 25 عاماً، وكانت البداية في تحقيق الأحلام الصغيرة التي تحولت فيما بعد إلى أحلام كبيرة بعد حصولها على «الإقامة الذهبية» عن فئة الكتّاب المبدعين. وقالت: الأمر يشعرني بالفخر والسعادة لأنني أعيش في إمارات الخير، وطن المحبة والسلام والتسامح. هنا وجدت الأمن والأمان وحسن المعاملة وفرص تحقيق الطموح والإتقان الوظيفي وتنمية الذات. ولفتت إلى أن الإمارات التي تستضيف نحو 200 جنسية، يجدها الجميع أرض الفرص والعدل، وتجربة تنموية يُحتذى بها، ومكاناً مفضَّلاً للعيش والعمل، وتحقيق الأحلام.

امتيازات
وأوضحت أن إقامتها في الإمارات وفّرت لها ولعائلتها طيفاً من العلاقات المهنية والإنسانية مع باقة من أهل الدار والمقيمين ممن تجمعها بهم روابط التواصل والعادات والتقاليد. وقالت: من واجبي تقديم الولاء المطلق لدولة الإمارات، التي منحتنا كل أسباب الوفاء، لما قدمته لنا من إقامة عادلة وأمن وتعايش مع الثقافات الأخرى بكل محبّة وتقدير واحترام.

بيئة معرفية
ووصفت هيا القاسم تجربة إقامتها في الإمارات بالمثمرة، حيث وجدت البيئة الثقافية والمعرفية التي منحتها كل عوامل الإبداع. فقد أنجزت فيها 11 إصداراً في عالم الطفل والناشئة، ونوَّعت بين القصص والكتب التفاعلية والفلسفية، وقدَّمت ما يزيد على 2000 فعالية للأطفال، حيث تسعى إلى تقديم محتوى يليق بعقول القراء الصغار.   
وتساعدهم على وضع خططهم وتقسيم وقتهم وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الدينية والثقافية.

أقلام صغيرة
تشعر هيا القاسم بالفخر لأنها استطاعت أن ترسم خطاً جميلاً في مسيرة حياتها العملية تجاه الطفل، حيث قدَّمت العديد من المبادرات والبرامج، بينها برنامج «الكتابة في أدب الطفل». وقدَّمت برنامجاً مكثفاً للأمهات بأسلوب تربوي ممتع في كتاب واحد، لتدريب الأطفال على اكتساب مهارات الكتابة ونشر قصصهم في كتاب «أقلام صغيرة». 

 

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