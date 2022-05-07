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كيف نتجنَّب الهجوم السيبراني؟
كيف نتجنَّب الهجوم السيبراني؟
8 مايو 2022 01:13

ترجمة: عزة يوسف

شهد العام الماضي العديد من هجمات الأمن السيبراني التي استهدفت بعض أكبر الشركات في العالم، وأثَّرت بشكل كبير على الأفراد. وبحسب موقع Science Times الأميركي المتخصِّص في الأبحاث العلمية، أنه يمكن تحقيق الحماية منها باستخدام أدوات النظام المركزي SIEM.
ويقوم النظام وفقاً لخبراء، بتجميع السجلات والأحداث وعرضها وتحليلها واتخاذ الإجراء المناسب، وجمع التنبيهات الأمنية من الأنظمة المختلفة في البنية التحتية للشركة، بحيث يسهل مراقبة الأحداث الأمنية في مكان واحد كنظام مركزي.
كما يمكن تقليل مخاطر تهديدات الأمن السيبراني من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات وأدوات مكافحة التصيُّد وبرامج الشبكات الافتراضية، إضافة إلى تعلم كل جديد في التدابير الأمنية، ومع ذلك فهي تُعتبر عنصراً مثيراً للقلق وأحد أسباب الثغرات الأمنية.
ويتمحور التحوّل الرقمي بشكل أساس حول البيانات التي يزوِّدها «إنترنت الأشياء». وهو مصطلح حديث يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يُتيح التفاهم والتواصل بين الأجهزة المترابطة مع بعضها. وتشمل المستشعرات وأدوات الذكاء الاصطناعي، وعادة ما تكون أكثر ضعفاً لأنها تحتوي على مستويات منخفضة من عناصر التحكم في الأمان، ما يسمح لمهاجمي الإنترنت بالوصول إلى البيانات الحساسة، وإلى الأجهزة المتصلة.
وأشار الموقع إلى أنه من العوامل الخطيرة الأخرى التي اعتمدها مهاجمو الإنترنت لابتزاز الأشخاص والمؤسسات، استخدام رمز ضار من خلال خوارزمية تُسمى RSA لتشفير الملفات بطريقة سريعة. وحينها تضطر الضحية للدفع لتجنب حذف ملفاتها أو تسريبها.

الأمن السيبراني
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