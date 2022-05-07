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«فيسبوك»: حجب صفحات مستشفيات أستراليا بـ«الخطأ»
«فيسبوك»: حجب صفحات مستشفيات أستراليا بـ«الخطأ»
8 مايو 2022 01:13

تتهم مجموعة تُعنى بالإبلاغ عن المخالفات، فيسبوك بحجبها عمداً صفحات تابعة لمستشفيات وخدمات طوارئ أسترالية، كجزء من خطة تفاوضية وُضعت العام الماضي.
ومارست الشبكة الاجتماعية ضغوطاً لإضعاف قانون يلزمها بدفع مبالغ للصفحات المعنية بالأخبار في أستراليا بعدما حظرت هذا النوع من المحتوى في منصتها في فبراير 2021.
لكنّ الخوارزمية الخاصة بفيسبوك حجبت صفحات أخرى أيضاً، وهو ما أكدت الشركة أنّه حصل بالصدفة.
وقال ناطق باسم «ميتا»: «كنا نعتزم استثناء صفحات الحكومة الأسترالية من القيود، في محاولة للحدّ من تأثير القانون المضلل والضار».
وتابع: «عندما لم نستطع تنفيذ هذا الإجراء كما يجب بسبب خطأ تقني، اعتذرنا وعملنا على تصحيحه».
سان فرانسيسكو (أ ف ب)  

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