هاري وميغن وأندرو يغيبون عن «يوبيل الملكة»

لندن (أ ف ب)

يغيب نجل الملكة إليزابيث الثانية، الأمير أندرو، وحفيدها هاري وزوجته ميغن عن شرفة قصر باكنغهام خلال عرض عسكري سيطلق أوائل الشهر المقبل، احتفالاً بالذكرى السنوية السبعين لجلوس الملكة على العرش «يوبيل الملكة». وقررت الملكة البالغة 96 عاماً حصر الحضور بأفراد العائلة الملكية، بعد عرض عسكري سيُنظم للاحتفال بعيد ميلادها. وقال ناطق باسم قصر باكنغهام: إن الأشخاص الذين سيظهرون إلى جانب الملكة على الشرفة في 2 يونيو هم فقط «أفراد العائلة الملكية الذين يتولون مهاماً رسمية بالنيابة عنها». وأضاف أن القرار اتّخذ «بعد دراسة متأنية».