مبانٍ «صديقة للبيئة» في السويد

سكيليفتيا (السويد) (أ ف ب)

مستفيدة من مواردها الحرجية الكبيرة ومهاراتها التقليدية في مجال الصناعات الخشبية، تسعى السويد إلى أن تكون رائدة في مجال تشييد المباني الخشبية المراعية للبيئة والأقل تلويثاً.

يبرز في سماء مدينة سكيليفتيا السويدية برج ذو لون رملي يلمع تحت أشعة الشمس.. فـ«مركز سارة الثقافي» أحد أطول المباني الخشبية في العالم، وقد بُني بشكل أساسي من خشب أشجار التنوب ويرتفع 75 متراً بين منازل مغطاة بالثلوج وغابات محيطة بها.

ودُشّن المبنى الخشبي المؤلف من عشرين طبقة والذي يضم فندقاً ومكتبة وقاعة عرض ومسرحاً، نهاية عام 2021 في شمال السويد.