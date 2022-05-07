ميلر: النساء أقوى من الرجال

أوجسبورج (د ب أ)

أعربت الممثلة البريطانية - الأميركية سيينا ميلر عن تضامنها ودعمها للنساء الأخريات، مؤكدة أنهن أقوى من الرجال.

وقالت ميلر - 40 عاماً - في مقابلة مع صحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية: إن هذا التضامن تجلى في سياق حملة «وأنا أيضاً»، مضيفة أنها صارت أكثر جرأة في التعبير عن رأيها، ولم تعد مستعدة لقبول «سلوك معين من الرجال لمجرد أنني لا أريد إهانة شخص».

وأضافت: «نحن- النساء- أقوى من الرجال بالفعل، فبالرغم من أنهم قد يكونون أكبر حجماً أو يمكنهم الجري أسرع منا، لكننا من نحضر الأطفال إلى العالم».