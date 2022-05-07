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إطلاق جائزة «يوسا» للقصص القصيرة
إطلاق جائزة «يوسا» للقصص القصيرة
8 مايو 2022 01:13

بوينوس ايرس (أ ف ب) 

أطلق الكاتب البيروفي الإسباني ماريو فارغاس يوسا الحائز جائزة نوبل للآداب، الجمعة جائزة جديدة تكافئ كتابة القصص القصيرة في معرض بوينوس ايرس للكتاب، بعد أسبوعين من إدخاله المستشفى جراء مضاعفات إصابته بكوفيد- 19.
وقد ظهر الكاتب البالغ 86 عاماً بصحة جيدة رغم أنه كان متكئاً على عصا، ورعى هذه الجائزة التي تحمل اسمه وتطمح إلى «تسهيل حياة الشباب الذين لديهم دعوة أدبية لكن تساورهم شكوك في لحظة البدء بالكتابة».
وستُمنح الجائزة للمرة الأولى سنة 2023 بمناسبة النسخة المقبلة من معرض الكتاب في العاصمة الأرجنتينية، وفق ما أوضح المنظمون.

ماريو فارغاس يوسا
جائزة نوبل للآداب
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