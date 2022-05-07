الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية خلال أيام
خسوف كلي
7 مايو 2022 17:53

شعبان بلال (القاهرة)
تشهد سماء المنطقة العربية والعالم، خلال أيام، خسوفاً كلياً للقمر طبقاً للحسابات الفلكية التي حددت تفاصيل هذه الظاهرة الفلكية.
يحدث الخسوف الكلي للقمر يوم الاثنين 16 مايو الجاري، حيث يبدأ الخسوف أولاً بخسوف شبه ظلي (تصعب ملاحظته إلا في ظروف جوية ممتازة)، ثم يبدأ الخسوف الجزئي وبعدها يبدأ الخسوف الكلي.
يُمكن رؤية الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية والمحيط الهادي، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية الجنوبية.
سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف، منذ بدايته وحتى نهايته، مدة قدرها خمس ساعات وتسع عشرة دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وسبع وعشرون دقيقة تقريباً، حسب معهد الفلك المصري.
يبدأ الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة و29 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة. وعند الساعة السادسة و11 دقيقة صباحاً، تكون ذروة الخسوف الكلي، حيث يغطي ظل الأرض حوالي 141.4% تقريباً من سطح القمر. وعند هذه اللحظة، يتم بدر شهر شوال لعام 1443هـ.
وينتهي عند الساعة السادسة و53 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة الخسوف الكلي ويتحول إلى خسوف جزئي، بينما ينتهي الخسوف الجزئي عند الساعة السابعة و55 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعقبه نهاية الخسوف شبه الظلي عند الساعة الثامنة و50 دقيقة بتوقيت القاهرة.
يرى الخسوف جزئياً في مصر من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والتي تقابل شروق الشمس في الجهة الأخرى في نفس اللحظة.
وفي القاهرة، يرى الخسوف الجزئي لمدة 34 دقيقة فقط من بدايته وحتى غروب القمر ويصل الخسوف إلى 41% من قيمته، بينما تكون أكبر قيمة للخسوف في مدينة سيوة، حيث يصل الخسوف إلى 91% من قيمته، ويستمر لمدة 53 دقيقة.

ظاهرة فلكية
خسوف القمر
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا
اليوم 11:38
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©