حفل زفاف في موقف سيارات!

شنغهاي (أ ف ب)

مع موسيقى زفاف مسجلة مسبقاً ومدعوين ملتزمين بمسافات التباعد وفستان أبيض وكمامة زرقاء، عقد جانيل نويتس وماثيو ميتشنر قرانهما في شنغهاي في مراسم أديرت عن بُعد من الولايات المتحدة، ونظّما حفلة الزفاف في موقف سيارات مكان سكنهما، ونثر بعض الجيران الأرزّ على العروسين، فيما تولى موظف يرتدي بزة خاصة تلف جسمه بالكامل تعقيم ممرات موقف السيارات المكشوف، وقال العريس ماثيو البالغ 35 عاماً «الوضع كان سريالياً بعض الشيء»، وكان الثنائي يحاول منذ سنتين الزواج، لكنهما واجها سلسلة عقبات إدارية، وفي ظل استحالة عقد القران في سفارتي بلديهما، بقي أمامهما الزفاف عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وينتظران حالياً وصول وثيقة الزواج بالبريد.