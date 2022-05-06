تحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت غوغل وآبل ومايكروسوفت، أول أمس، عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته من دون الحاجة إلى حفظ الكثير من الرموز والأحرف، وقالت منظمة «فيدو ألاينس» في بيان «مع الخاصية الجديدة، سيتمكن المستهلكون من إثبات هويتهم بسهولة من دون كلمات مرور وبشكل آمن»، وسيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد «التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيدو»، وستظهر الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع، وتعهدت مجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث باعتماد النظام الجديد في غضون 12 شهراً على أجهزتها.