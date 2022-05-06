الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور
تحالف لإنهاء استخدام كلمات المرور
7 مايو 2022 00:56

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

أعلنت غوغل وآبل ومايكروسوفت، أول أمس، عن اتفاق لإنشاء نظام يتيح تعريف المستخدم عن هويته من دون الحاجة إلى حفظ الكثير من الرموز والأحرف، وقالت منظمة «فيدو ألاينس» في بيان «مع الخاصية الجديدة، سيتمكن المستهلكون من إثبات هويتهم بسهولة من دون كلمات مرور وبشكل آمن»، وسيتمكن أي موقع إلكتروني من سؤال المستخدم ما إذا كان يريد «التعريف عن هويته بواسطة أدوات التعريف الخاصة بنظام فيدو»، وستظهر الرسالة بصورة متزامنة على الهاتف حيث يتعين على المستخدم الموافقة على الطلب من خلال فك قفل الشاشة، ما يتيح الاتصال بالموقع، وتعهدت مجموعات التكنولوجيا العملاقة الثلاث باعتماد النظام الجديد في غضون 12 شهراً على أجهزتها.

غوغل
آبل
مايكروسوفت
آخر الأخبار
أرشيفية
الإمارات
تنبيه مهم من شرطة أبوظبي⁩
اليوم 11:48
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
الإمارات
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2022
اليوم 11:40
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من أنقاض فندق ساراتوجا في هافانا
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الفندق في كوبا
اليوم 11:38
برعاية محمد بن زايد.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
ثقافة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب يختار طه حسين شخصية العام المحورية
اليوم 11:11
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©