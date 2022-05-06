آمبر هيرد: زواجي بـ«جوني ديب» علاقة مسمومة

واشنطن (أ ف ب)

في شهادة أدلت بها الخميس أمام المحكمة، تطرقت الممثلة أمبير هيرد إلى تصرفات عنيفة ارتكبها جوني ديب ضدها، إضافة إلى نوبات غضب انتابته تحت تأثير المخدرات والكحول خلال وجودهما في أستراليا بعد شهر على زواجهما عام 2015، وأوضحت هيرد أن شجاراً وقع فجأة بينهما و«بدأ جوني بالصراخ»، ورماها بزجاجات وعبوات وأمسكها من رقبتها وهددها بتشويهها بزجاجة مكسورة، ودفعها نحو الحائط ومزّق ثيابها، وقالت باكيةً «قال إنه يكرهني وإنني دمرت حياته، وإنّه سيقتلني»، ورداً على سؤال وجهه لها محاميها عن سبب استمرارها بالعلاقة، قالت هيرد «أحببته كثيراً لكنّ العلاقة التي جمعتنا كانت سامّة جداً، ولم أكن أستطيع منعه من ضربي».