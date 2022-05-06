سعفة «كان» الذهبية لفورست ويتيكر

باريس (أ ف ب)

سيحصل الممثل الأميركي فورست ويتيكر الحائز جائزة أوسكار على سعفة ذهبية فخرية خلال مهرجان كان السينمائي بنسخته الخامسة والسبعين التي ستقام بين 17 و28 مايو، وقال المندوب العام للمهرجان تياري فريمو: «من خلال استقبال فورست ويتيكر في كان، استطعت أن ألتقي وأبدي إعجابي بفنان صاحب كاريزما هائلة»، وعلق فورست ويتيكر «قبل 34 سنة، غيّر مجيئي إلى كان للمرة الأولى حياتي، العودة إلى هذا المهرجان الجميل امتياز، لعرض عملي ولأستلهم من كبار فناني العالم». وكان ويتيكر قد حصل على جائزة أفضل أداء في مهرجان كان سنة 1988 عن دور عازف الجاز تشارلي باركر في فيلم «بيرد».