«موناكو».. تاريخ الرفاهية

نسرين درزي (أبوظبي)

تجسِّد إمارة موناكو أكثر من عامل إبهار في تفرّدها بين الوجهات السياحية في أوروبا. ولا تكتفي بسحر طبيعتها المتكئة على كتف «الكوت دازور»، وبصيطها الذائع باستقطاب كبار الشخصيات التاريخية ونجوم العالم على مدى أكثر من قرن ونصف القرن. إذ تُعتبر جهة متخصِّصة باستكشاف المواهب وراعياً ملتزماً بالإبداع الفني من خلال دار الأوبرا، ومهرجاني الجاز والباليه و«الصيف الرياضي»، وأوركسترا «فيلهارمونيك»، وفعالية ربيع الفنون «بارنتا مديز آرت»، ومنتدى الرقص وسواها الكثير. وتُعتبر الإمارة شريكاً في المسابقات الرياضية الكبرى بما فيها بطولة «رولكس ماسترز» وسباق «جراند بريكس» للفورمولا 1، و«رالي مونتي كارلو».

القاعة الأرستقراطية لـ «أوبرا موناكو»

روايات الملوك

يدخل في تفاصيل الجذب السياحي لإمارة موناكو تراثها المعماري الساكن في مبانيها المتناثرة عند الريفييرا، وترف الضيافة التي ملأت وجهاتها بروايات الملوك والأمراء ومشاهير العالم الذين طبعوا فيها أجمل مناسباتهم. والمتوغِّل في قصص الرفاهية والإقامة الفاخرة التي لطالما اشتهرت بها موناكو، يطّلع على إنجازات مجموعة «سوسيتيه دي بان دو مير» في «مونتي كارلو». وهي الركن الأساسي للسياحة الراقية بأوروبا وتدير أفخم المنشآت والوجهات الآسرة في موناكو، بينها فندق «دو باريس مونتي كارلو»، «أرميتاج»، «مونتي كارلو بيتش» و«مونتي كارلو باي» و33 مطعماً حاز 4 منها معاً 6 نجوم ميشلان المرموقة.

وقد حافظت على مواكبتها للتطورات التكنولوجية منذ تأسيسها مع التزامها برسالتها التأسيسية: «هذا هو المكان الذي تولد فيه الأحلام» بحسب المؤسِّس فرانسوا بلان. وشكَّل التاريخ العريق للمجموعة على مدى أكثر من 155 عاماً، نموذجاً للتميُّز وساهم في تعزيز سمعتها العالمية في مجالات الترفيه والضيافة وتجارب الطعام والفنادق المرموقة ومراكز التسوق الفاخرة وقطاع الصحة والعافية.

«بيل إيبوك»

الطراز المعماري العريق الذي يعود إلى حقبة «بيل إيبوك» الباريسية، يتخِّذ من «دو باريس مونتي كارلو» محطة أساسية له بدءاً بالتصاميم الأرستقراطية، مروراً بالأدراج الكبيرة والنغمات الموسيقية التي تستقبل الضيوف عند المدخل، وصولاً إلى عبير العطور التي تعبق بها صالاته، فضلاً عن إطلالته الرائعة على عالم الخيال وسحر المشاهد الأيقونية التي تخطف الألباب ليلاً ونهاراً. ويسعى الفندق الأسطورة إلى إثراء تاريخه العريق بحكاية جديدة يخطّ فصولها من موقعه الاستثنائي في القلب النابض لإمارة موناكو، حيث يُعيد في القرن الـ 21 رسم خطوط الملامح العصرية لمحيطه.

الأيقونة المعمارية «دو باريس مونتي كارلو»

عام 1864

شُيِّد «دو باريس مونتي كارلو» عام 1864 على أرض جرداء كانت تُسّمى «بلاتو دي سبيلوج» في زمن كانت فيه «مونتي كارلو» في طور الولادة. وبفضل الدعم الكبير الذي منحه كل من الأمير شارل الثالث و«سوسيتيه دي بان دو مير»، غامر الملياردير فرنسوا بلان وقرّر أن يغيِّر بالكامل شكل هذه المنطقة، في المدينة التي كانت مجّرد مساحة مليئة بأشجار الزيتون والليمون، إلى ملاذ راقٍ للتجارب الفاخرة. ومن هنا، بدأت القصة الأسطورية لـ «مونتي كارلو»، وقام بلان الطموح ببناء فندق صُمِّم على طراز «جراند هوتيل» في ميدان «كابوشين» الباريسي، ليقدِّم من خلاله لعشاق أوروبا وجهة متميزة يمكِّنهم من خلالها استكشاف الملامح الجديدة للإمارة. وهرعت في ذلك الوقت نخبة من كبار الشخصيات حول العالم للإقامة في هذا الصرح الاستثنائي، الذي استضاف الملوك والأمراء والحكام ورؤساء الدول والوزراء والبارزين في مجالات الصناعة والعلوم والفنون.

أفلام جيمس بوند

عام 1909، جُدِّد الفندق بالكامل عندما توجّهت موناكو لاعتماد النسق المعماري البديع من الحقبة الجميلة «بيل إيبوك». ومنذ ذلك الوقت، دخلت السياحة الراقية نحو توثيق تاريخ استثنائي للإمارة وتزيَّن سجلَّها بأعداد لا تُحصى من الشخصيات المؤثِّرة والفنانين والمشاهير حول العالم، انطلاقاً من ألبيرت إدوارد، أمير ويلز الذي أصبح فيما بعد ملك بريطانيا إدوارد السابع، الكاتب ألكسندر دوما، الموسيقي جاك أوفنباخ، ووينستون تشرتشل، وصولاً إلى فريق عمل الفيلم السينمائي «جولدن آي» التابع لسلسلة أفلام جيمس بوند، عندما أقاموا في الفندق خلال التصوير. ويدخل في القائمة طيف واسع من الفنانين ونجوم المسرح والشاشة أمثال سارة برنار، تشارلي شابلن، ماريا كالاس وسلفادور دالي. كما احتفل الممثل إيرول فلين بحفل زفافه في قاعة «سالومبير». وخلال خمسينيات القرن الماضي، حضر عدد كبير جداً من الحشود من كافة أنحاء العالم لزيارة الزوج الأميري، رينيه الثالث وجريس كيلي، حيث أصبح «دو باريس مونتي كارلو» بعد وقت قصير الوجهة المفضّلة لأميرة موناكو.

صالة «أرميتاج»

«برينسيس جريس»

تحافظ اللمسات المعاصرة للمعماريين ريتشارد مارتيني وجبرييل فيوار، اللذين وضعا نفسيهما في خدمة المبنى، على الطابع المميز الذي يتفرّد به الفندق ولا يخبو ألقه مع الزمن. وزُيِّن بـ«درابزين» عتيق مزخرف كان موجوداً في المصعد السابق للردهة، في خطوة لإعادة إحياء الملامح التاريخية التي تجسِّد الجوهر الحقيقي لإمارة موناكو.

ويُعتبر جناح «برينسيس جريس» الجديد من أروع الأماكن المتميزة بإطلالة حصرية على ساحل الريفييرا. وعناصره مستوحاة من مفردات الأناقة الدائمة والحضور الراقي للأميرة جريس، أميرة موناكو.

مشهد خيالي

الاستجمام عند الشرفات المطلّة يُتيح اختبار مشهد خيالي تتجلّى فيه مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي تمتد نحو الأفق باتجاه كورسيكا. وفي الليل، تعكس صفحة البحر النور الآتي من سواحل موناكو وفرنسا وإيطاليا لتتحاور في انبعاثاتها مع أضواء القوارب الراسية في الخليج.

3 نجوم

«دو باريس مونتي كارلو» أول قصر في العالم يحظى بـ 3 نجوم ضمن دليل ميشلان لعام 1990. ولا يقتصر تفرّده في الإمارة على النكهات المتوسطية، وإنما أيضاً على ديكوراته الأرستقراطية التي تشكِّل عامل جذب. بينها «صالة وينستون تشرشل»، وأخرى من لمسات المصمِّم العالمي بيير إيف روشون ضمن خطوط فنية تحاكي القوارب.