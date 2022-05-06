6 مشاهير نشروا أكاذيب

ترجمة: عزة يوسف

أكد موقع Stars Insider البريطاني المتخصِّص في أخبار النجوم، أن الكثير من المشاهير نشروا أكاذيب صارخة، وأخرى يمكن وصفها بالبيضاء أو الخدع المكشوفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذكر بعضهم:

كيم كارداشيان

أعادت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان صورة لها على «إنستجرام» عام 2015، وكتبت ساخرة أنها حذفتها بعدما نشرتها ابنتها نورث وهي تلعب بهاتفها. والأمر لا يمكن تصديقه لأن ابنتها كانت رضيعة في ذلك الوقت.

ريتا أورا

غرَّدت المغنية البريطانية ريتا أورا على «تويتر» عام 2014، بأنها ستنشر أغنيتها الجديدة إذا حصل منشورها على 100 ألف مشاركة. ولأن الأمر لم يحدث، نشرت تغريدة أخرى بأن صفحتها كانت مخترَقة.

ليندسي لوهان

نشرت الممثلة الأميركية ليندسي لوهان صورة شخصية لها على «تويتر» عام 2015، وهي ترتدي مشدّاً للبطن، مشيرة إلى أنه يمنحها خصراً نحيلاً، إلا أن الجمهور لاحظ سريعاً أن الصورة معدّلة بـ «الفوتوشوب» في محاولة واضحة لإضفاء النحافة على جسمها.

بريتني سبيرز

نشرت المغنية الأميركية بريتني سبيرز على «إنستجرام» عام 2016، صورة لبعض الذرة اللذيذة، إلا أن أحد متابعيها بحث عن الصورة على «الإنترنت» ليكتشف أنها سرقتها من موقع للوصفات، ولم تلتقطها بنفسها.

جاستن بيبر

نشر المغني الكندي جاستن بيبر على صفحته على «إنستجرام» عام 2014، صورة شخصية له على متن طائرة خاصة معلِّقاً: «طائرة جديدة لعيد ميلاد جديد». وكُشف فيما بعد أنه استأجر الطائرة ولا يملكها.

بيلا ثورن

نشرت الممثلة الأميركية بيلا ثورن صورة شخصية لها على «إنستجرام» عام 2016، ترتدي فيها معطفاً من الفرو. وعندما غضب الجمهور من الأمر أكدت أنه فرو صناعي وليس طبيعي، إلا أن المستفَزين تتبعوا مكان شراء المعطف ووجدوا أنه مصنوع من فرو حقيقي لأرنب وثعلب قطبي.