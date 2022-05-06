مصر تعيد فتح المساجد

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلنت مصر، الجمعة، عودة نظام فتح المساجد إلى حالته الطبيعية وكذلك عمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم ابتداء من الأحد المقبل.

ومنذ مارس 2020 قررت السلطات في مصر إغلاق جميع المساجد والكنائس أسبوعين سعياً لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذرت حينها كل من وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانين منفصلين من «الخطورة الشديدة للتجمعات» في انتشار وباء كوفيد-19، فيما قررت وزارة الأوقاف المصرية حينها إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها مع الاكتفاء برفع الأذان في المساجد.

وقبل أيام قررت الأوقاف المصرية فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي يعمل بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءاً من ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان الماضي حتى نهاية الشهر، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث أتى ذلك بعد أيام أخرى قليلة من صدور قرار بمنع الاعتكاف في المساجد هذا العام تجنباً للتزاحم وانتشار فيروس كورونا في ظل عدم التزام البعض بالإجراءات الوقائية.

إلى ذلك، خففت الحكومة المصرية في مارس الماضي قيود كورونا التي بدأت في تطبيقها قبل عامين حيث وافقت على السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد وأداء درس العصر وصلاة التراويح بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان، كما سمحت بإقامة موائد الرحمن، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي.

وذكرت السلطات المصرية أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليوناً و400 ألف و459 شخصاً.